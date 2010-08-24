ظرفیت دستیاری دندانپزشکی اعلام شد / مهلت انتخاب رشته تا 6 شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه داوطلبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری برای هر فرد قابل مشاهده است. تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته به میزان سه برابر ظرفیت آزمون 89 معرفی شده است که افراد می توانند فرم انتخاب رشته را از طریق سایت دریافت کنند.

بر اساس ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، 375 نفر ظرفیت در رشته - محل های مختلف در تعهد عام، تعهد خاص آموزشی، تعهد خاص درمانی و پذیرش آزاد است.

17 دانشگاه علوم پزشکی در سهمیه تعهد آموزشی دستیار می پذیرند و 9 دانشگاه علوم پزشکی نیز نیازهای خود را در تعهد خاص درمانی اعلام کرده اند.

کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته موظف هستند فرم تکمیل شده انتخاب رشته - محل خود را اسکن کنند و تا 6 شهریور ماه به آدرس سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

رشته های انتخابی داوطلب شامل 10 رشته تخصصی اطفال، ترمیمی، جراحی فک و دهان، بیماریهای دهان، پاتولوژی دهان، پروتزهای دندانی، پریودانتیکس، اندودانتیکس، ارتودانتیکس و رادیولوژی است و امکان انتخاب 100 رشته - محل برای داوطلب وجود دارد.

بیست و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی 14 مردادماه با حضور یک هزار و 868 داوطلب برگزار شد.