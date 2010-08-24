به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام سید محمد صحفی شامگاه دوشنبه در گردهمایی ائمه جماعات که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به اینکه اگر کسی اعتقاد به خدا داشته باشد وطن فروشی نمی⁯کند، اظهار داشت: مخالفین ما و کسانی که کمر همت به از بین بردن روحانیت بسته اند اعتراف کردند که در هیچ یک از اسناد وطن فروشی امضای آخوندی دیده نمی⁯شود.



عضو شورای مرکزی ائمه جماعات استان قم این موضوع را افتخاری برای روحانیت دانست و افزود: علمای ما همواره در راه مبارزه با کفر پیشقدم بودند، از این رو تبلیغاتی که علیه روحانیون می⁯شود بیشتر از سایر اقشار است.



صحفی گفت: ما گرفتاری نسل گذشته خود را تحمل می کنیم. اگر در انقلاب مشروطیت پدران ما اجازه نمی دادند این انقلاب به انحراف کشیده شود و اگر رضاخان روی کار نمی⁯آمد، الان وضعیت ما غیر از این بود.



پافشاری رهبری در مورد انرژی هسته⁯ای حکایت از آینده نگری ایشان است



عضو شورای مرکزی ائمه جماعات استان قم پافشاری مقام معظم رهبری در مورد دستیابی ایران به انرژی هسته ای را حکایت از آینده نگری ایشان دانست و یادآور شد: روزی که نفت به پایان برسد و نیروگاه های اتمی احتیاج به سوخت داشته باشند و سوخت در اختیار چند کشور معدود باشد، باید به هر قیمتی که شده این سوخت را تهیه کنیم، پس چه بهتر که این سوخت در کشور خودمان تولید شود.



صحفی تصریح کرد: ائمه جماعات مساجد باید مردم را نسبت به این گونه مسائل آگاه کنند.



وی گفت: ما دوران جنگ تحمیلی، حادثه طبس و حملات ناجوانمردانه منافقین را پشت سر گذاشته ایم و امروز با سربلندی و افتخار، اسلام را به جهانیان ارائه می⁯کنیم.



ائمه جماعات شریف ترین افراد جامعه هستند



وی خطاب به ائمه جماعات مساجد گفت: بهترین و شریف ترین و گرانقدرترین افراد جامعه شما هستید چراکه خداوند بر شما منت گذاشته و این امتیاز را به شما عنایت کرده که عده⁯ای از بندگانش را به عنوان امانت به شما سپرده است.



وی ادامه داد: بهترین راهی که می⁯توانیم جامعه را به سوی صلاح و سعادت بکشانیم این است که با استناد به آیات و روایات بتوانیم برای مردم تشریح کنیم که خداوند خودش فرموده که در همه جا حضور دارد و ناظر بر اعمال تمامی انسان⁯هاست.



عضو شورای مرکزی ائمه جماعات استان قم با بیان اینکه معامله با خداوند معامله ارزشمندی است، اظهار داشت: در طول تاریخ کسانی که صادقانه با خداوند معامله کردند و هدفشان جلب رضایت خداوند بود، همیشه در زندگی و کارشان موفق بودند.



صحفی گفت: خداوند صاحب کار خوبی است و دنیای کسانی که به دنبال پول و مقام و شهرت نبودند آبادتر از دنیای دیگران بود و آسایش و عزت و احترام اجتماعی آنها نیز بهتر از سایرین بود.



وی عدم اعتقاد به حضور خداوند در همه حالات و عدم باور به حسابرسی اعمال در روز قیامت را دو مشکل اساسی جامعه دانست و افزود: بسیاری از افراد باور ندارند که خداوند در همه حالات ناظر بر اعمال آنهاست. این مسئله جزو اعتقادات ماست و باید بکوشیم که فرزندانمان اعتقاد به حضور و نظارت خداوند را باور کنند.



طرح شبهات دوران پیامبران با رنگ و لعاب امروزی



وی ادامه داد: باور به حسابرسی در روز قیامت در بین بسیاری از افراد وجود ندارد و این در حالی است که عده زیادی به خاطر فراموش کردن روز حساب، جهنمی شدند.



عضو شورای مرکزی ائمه جماعات استان قم خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش کردند این اعتقادات را کمرنگ جلوه دهند و در حال حاضر نیز تبهکاران از سراسر دنیا شبهه های مربوط به حضرت نوح(ع)، پیامبر اسلام و... را با رنگ و لعاب دیگری در جامعه ما مطرح می⁯کنند و با این کارشان اعتقادات جوانان را هدف گرفته⁯اند.



صحفی با بیان اینکه دشمنان با شیوه های مختلف مردم ما را به بی⁯عقیدتی سوق داده⁯ اند تصریح کرد: آنها نگذاشته اند در دانشگاه‌ها اساتید مؤمن روی کار بیایند و کتاب⁯های درسی دانشگاه‌های ما همان کتاب⁯های ترجمه شده قبل از انقلاب اسلامی است و ما نتوانستیم برای دانشگاه⁯ها کتاب های اسلامی تهیه کنیم.

