محسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: آقای صلح میرزایی مشغول کارگردانی یک مجموعه است، به همین دلیل این پروژه را کمی با تاخیر شروع می‌کنیم. از اواخر شهریورماه پیش‌تولید "ساعت شلوغی" را آغاز می‌کنیم و دی ماه فیلم را در تهران کلید می‌زنیم. مذاکره با بازیگران و عوامل را به زودی شروع می‌کنیم.

فیلمنامه "ساعت شلوغی" را جابر قاسمعلی نوشته که یک ملودرام اجتماعی و داستان زن و شوهری است که با هم اختلاف دارند. قدرت الله صلح میرزایی فیلمهای سینمایی "دلداده"، "زندگی شیرین"، "هدف اصلی"، "دختری در قفس"، شاخه‌ای گلی برای عروس" و... را در کارنامه دارد.