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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

صلح میرزایی "ساعت شلوغی" را زمستان کلید می‌زند

صلح میرزایی "ساعت شلوغی" را زمستان کلید می‌زند

فیلم سینمایی "ساعت شلوغی" به کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی زمستان امسال کلید می‌خورد.

محسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: آقای صلح میرزایی مشغول کارگردانی یک مجموعه است، به همین دلیل این پروژه را کمی با تاخیر شروع می‌کنیم. از اواخر شهریورماه پیش‌تولید "ساعت شلوغی" را آغاز می‌کنیم و دی ماه فیلم را در تهران کلید می‌زنیم. مذاکره با بازیگران و عوامل را به زودی شروع می‌کنیم.

فیلمنامه "ساعت شلوغی" را جابر قاسمعلی نوشته که یک ملودرام اجتماعی و داستان زن و شوهری است که با هم اختلاف دارند. قدرت الله صلح میرزایی فیلمهای سینمایی "دلداده"، "زندگی شیرین"، "هدف اصلی"، "دختری در قفس"، شاخه‌ای گلی برای عروس" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1139289

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