شالیکاران گیلانی سالانه 760 تن سم استفاده می کنند

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه بخش اعظم ترکیبات این سم ازخارج ازکشور وارد می شود با گسترش مبارزه بیولوژیک با این آفت، سالانه ازخروج یک و نیم میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه کاهش مصرف سموم کشاورزی باعث تولید محصولات کشاورزی سالم تر نیزمی شود، اظهارداشت: محصولات کشاورزی که با سموم شیمیایی، آفت کشی می شوند حتی پس از شستشوی فراوان، بازهم درصد اندکی ازآلودگی های شیمیایی خود را حفظ می کنند، اما در شیوه بیولوژیک ازآنجائیکه از انواع حشرات برای نابودی آفتها استفاده می شود، هیچ نوع آلودگی شیمیایی وجود ندارد.

مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با اشاره به امکان کاهش هزینه تولید مرکبات با استفاده از روش مبارزه بیولوژیک گفت: درحالیکه باید برای مبارزه شیمیایی با آفات کشاورزی در باغ های مرکبات گیلان سالانه 40 میلیارد ریال هزینه کرد و در روش بیولوژِیک این هزینه به دلیل پوشش کامل یارانه ای مبارزه بیولوژیک در باغ های مرکبات، برای کشاورز به صفر می رسد.

وی همچنین با تاکید براینکه استفاده از شیوه مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی، بجزء صرفه جویی درمصرف سم وحفظ محیط زیست، سه فایده مهم دیگر از قبیل کاهش هزینه تولید، جلوگیری ازخروج سرمایه های ملی از کشور و درنهایت تولید مواد غذایی سالم و به دور از آلودگی های شیمیایی دارد.