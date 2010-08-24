بازاریان تبریز برای معرفی شایسته این مجموعه اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حاج حسن حسین نژاد عضو هیئت امنا و انجمن اسلامی بازار تبریز شامگاه دوشنبه در دیدار جمعی از بازاریان تبریز با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: بازار تبریز مجموعه ای در حال فعالیت است و به همین دلیل به عنوان یک اثر زنده شایستگی های فراوانی دارد که تاکنون فقط تلاش سازمان میراث فرهنگی در این خصوص مثمر ثمر واقع شایسته است.

وی تاکید کرد: البته لازم است خود بازاریان و دیگر دستگاه های دولتی ذینفع در موضوع بازار تبریز نیز وارد عمل شوند.

حسین نژاد تصریح کرد: به همین دلیل و با توجه به ثبت جهانی بازار تبریز، خواستار تداوم حضور و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در رفع مسائل بازار هستیم.

در این دیدار حاج علی بهروزی، دیگر معتمد بازار، عضو هیئت امنا و انجمن اسلامی بازار تبریز نیز با اشاره به نقش مهم بازار در برهه های مختلف تاریخی از جمله پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی، ثبت بازار در فهرست میراث جهانی را فرصتی برای معرفی این جاذبه ها دانست.

وی همچنین با توجه به افزایش بازدید گردشگران داخلی و خارجی از بخشهای مختلف بازار، خواستار برنامه ریزی برای رفع سد معبر و زیبا سازی نمای عمومی بازار و آموزش افرادی به عنوان راهنمایان بازار که به زبانهای مختلف مسلط هستند گردید.

تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با توضیح اقدامات فرهنگی که در راستای معرفی بازار صورت گرفته، به روند آماده سازی پرونده اشاره کرده وگفت : آماده سازی بیش از 10 جلد کتاب، نمونه های مختلف فیلم و نقشه و مستندنگاری بخشهای مختلف بازار را موجب افزایش آشنایی مردم و گردشگران با این اثر برجسته است .

وی افزود: بازار تبریز علاوه بر زنده بودن و تایید جریان زندگی در آن از سوی کارشناسان یونسکو، دارای ویژگی های مختلف فرهنگی و مذهبی نیز بوده و این در نوع خود منحصر به فرد است.

محمدی در مورد ثبت پرونده بازار در جلسه سازمان یونسکو گفت: با توجه به اتفاقات اخیر بین المللی نگران سیاسی شدن پرونده بازار بودیم اما بررسی و رای گیری در مورد پرونده بازار تبریز در کمترین زمان ممکن اتفاق افتاد چون تمام داوران و کارشناسان به اهمیت و جاذبه های خاص بزرگترین سازه سرپوشیده جهان واقف بودند و با بیشترین آرای موافق، رای به ثبت این مجموعه در حافظه جهانی یونسکو دادند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان حمایت ها و کمک های بازاریان را در حل مسائل بازار بسیار موثر و تعیین کننده دانست و از همراهی معتمدین بازار در راستای رفع مشکلات بازار تشکر کرد.

محمدی تصریح کرد: ایجاد فضای موثر فعالیت و تامین بخشی از منابع مالی پروژه های مرمتی، موجب شد تا برنامه های سازمان در بخشهای مختلف بازار به سهولت اجرا شود.

گفتنی است در دیدار اعضای انجمن اسلامی، هیئت امنا و معتمدان بازار تبریز با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بر تاثیرگذاری تلاش بازاریان در به ثبت رسیدن بازار در فهرست آثار جهانی تاکید گردید.

معتمدان بازار ضمن تبریک ثبت جهانی و تقدیر از سازمان میراث فرهنگی در این خصوص از اجرای پروژه های مختلف در مجموعه وسیع و گسترده بازار تبریز که موجب افزایش زیبایی و استحکام این سازه تاریخی و اقتصادی شده است، تشکر نموده و خواستار تداوم این فعالیت ها شدند.

در این جلسه از اقدامات سریع و موثر سازمان پس از آتش سوزی در سرای ایکی قاپلی نیز تقدیر گردید.

بازار تاریخی تبریز به عنوان اولین بازار به ثبت رسیده در سازمان یونسکو، دهم مرداد ماه در سی و چهارمین جلسه سازمان یونسکو به عنوان یازدهمین اثر ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.