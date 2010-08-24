16 بازیکن "سهمیه‎ ملی" برای حضور در لیگ بسکتبال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال 16 بازیکنی که که برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به آخرین اردوی تیم ملی دعوت شدهاند را به عنوان سهمیههای ملی برای شرکت در مسابقات لیگ برتر 89 معرفی کرده است.
اسامی 16 بازیکنی که از سوی فدراسیون بسکتبال به عنوان سهمیه ملی معرفی شدهاند، به شرح زیر است:
مهدی کامرانی، آرن داودی، جواد داوری، سامان ویسی، حامد آفاق، محمد صمد نیکخواه بهرامی، ایمان زندی، ارسلان کاظمی، اوشین ساهاکیان، ، اصغر کاردوست، حامد حدادی، امیر امینی، محمد حسنزاده، علی دورقی، موسی نبیپور و روزبه ارغوان.
طبق اعلام و تصویب فدراسیون بسکتبال و کمیته مسابقات این فدراسیون هر یک از تیمهایی که قصد حضور در رقابتهای لیگ برتر سال جاری را دارند تنها مجاز به جذب حداکثر 3 بازیکن از فهرست سهمیههای ملی هستند.
این موضوع روز گذشته دوشنبه در نخستین نشست هماهنگی تیمهای لیگ برتری 89 اعلام شد. ضمن تاکید شد که برای سال آینده تعداد بازیکنان سهمیه ملی هر تیم به 2 بازیکن کاهش پیدا خواهد کرد.
سال گذشته فدراسیون بسکتبال 21 بازیکن را به عنوان سهمیه ملی معرفی کرده بود.
نظر شما