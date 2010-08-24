16 بازیکن "سهمیه‎ ملی" برای حضور در لیگ بسکتبال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال 16 بازیکنی که که برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به آخرین اردوی تیم ملی دعوت شده‎اند را به عنوان سهمیه‏های ملی برای شرکت در مسابقات لیگ برتر 89 معرفی کرده است.

اسامی 16 بازیکنی که از سوی فدراسیون بسکتبال به عنوان سهمیه ملی معرفی شده‏اند، به شرح زیر است:

مهدی کامرانی، آرن داودی، جواد داوری، سامان ویسی، حامد آفاق، محمد صمد نیکخواه بهرامی، ایمان زندی، ارسلان کاظمی، اوشین ساهاکیان، ، اصغر کاردوست، حامد حدادی، امیر امینی، محمد حسن‎زاده، علی دورقی، موسی نبی‏پور و روزبه ارغوان.

طبق اعلام و تصویب فدراسیون بسکتبال و کمیته مسابقات این فدراسیون هر یک از تیم‎هایی که قصد حضور در رقابت‌های لیگ برتر سال جاری را دارند تنها مجاز به جذب حداکثر 3 بازیکن از فهرست سهمیه‎های ملی هستند.

این موضوع روز گذشته دوشنبه در نخستین نشست هماهنگی تیم‎های لیگ برتری 89 اعلام شد. ضمن تاکید شد که برای سال آینده تعداد بازیکنان سهمیه ملی هر تیم به 2 بازیکن کاهش پیدا خواهد کرد.

سال گذشته فدراسیون بسکتبال 21 بازیکن را به عنوان سهمیه ملی معرفی کرده بود.