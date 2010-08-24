قاسمی عضو تیم ملی کاراته در بازیهای آسیایی گوانگجو شد

به گزارش خبرنگارمهر، قرار بود شب گذشته با برگزاری رقابتهای انتخابی در دو وزن 55- کیلوگرم و 84+ کیلوگرم تکلبف نفرات اعزامی به گوانگجو مشخص شود. این موضوع در وزن 55- کیلوگرم اتفاق افتاد. در این وزن محمد قاسمی که هفته گذشته مقابل وحید حسنی پور به برتری دست یافته بود پس از دو تساوی، دو بار رقیب خود را با اختلاف شکست داد و مسافر گوانجو شد.

اما در وزن 84+ کیلوگرم شرایط متفاوت بود. ابتدا ذبیح الله پورشیب با نتیجه 2 بر صفر از سد مهران بهنام‌فر گذشت.سپس سعید فرخی که در دو وزن 75- کیلوگرم و 84- کیلوگرم برای حضور در رقابتهای جهانی و آسیایی شانس خود را امتحان کرده بود، اولین مبارزه خود را برابر بهنام‌فر مساوی کرد. اما در دومین مبارزه یک بر صفر از سد او گذشت تا مهران بهنام فر از اردوی تیم ملی اعزامی به گوانگجو حذف شود.

در ادامه رقابتهای این وزن ذبیح الله پورشیب در اولین مبارزه برابر سعید فرخی به برتری دست یافت. مبارزه دوم این دو کاراته کا در حالی که با برتری پور شیب رو به پایان بود با اخطار داور به این کاراته کا ایلامی به تساوی انجامید تا تعیین تکلیف به دیدار سوم کشیده شود ولی پور شیب به فرصت های متعددی که کادر فنی در اختیار سعید فرخی قرارداده است، اعتراض کرد.

این عضو تیم ملی معتقد بود که کادر فنی نباید به فرخی که عضو تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی (وزن 75- کیلوگرم) بود فرصت شرکت در وزن 84- کیلوگرم و سپس 84+ کیلوگرم بازی های آسیایی گوانگجو را می داد.

سید عباس احمد پناهی رییس فدراسیون، آقامیر، اصلانیان و جمشید سلیمی اعضای کمیته فنی فدراسیون کاراته و اصغر رحیمی دبیر ستاد بازیهای آسیایی تا نیمه های شب این رقابت ها را از نزدیک به تماشا نشستند.