این روزنامه‌نگار و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: فکر می‌کنم با این کتاب حرف آخر درباره تهران گفته شود چرا که آنچه تا به حال دیگران به اضافه خودم درباره این شهر گفته و نوشته‌ایم، بیشتر مطالب عینی بوده است اما کتاب اخیر اثری علمی-تحقیقی است و مستند به منابع و مآخذ است.

نویسنده کتاب‌هایی مانند "ملکه قجر"، "مرگ لیلا" و "سربداران" افزود: حجم این اثر 5 جلد خواهد بود و از این میان یک جلد فقط عکس‌های تهران قدیم است.

وی درباره ارتباط این کتاب با کتاب قبلی‌اش "تهران قدیم" گفت: آن کتاب با کتاب اخیر متفاوت است و در واقع کتاب "تهران قدیم" پاورقی مجله‌ای بود که در قالب کتاب چاپ شد. البته بعد از آن بود که پیشنهاد چاپ کتاب مفصلی درباره تهران داده شد و من هم در اثر اخیر نگاهی نو به تهران قدیم داشته‌ایم.

حسن‌بیگی منظور خود را از دوره مورد بررسی شهر تهران در این کتاب اینگونه بیان کرد: منظور از تهران قدیم در این کتاب روستایی است که بعدها و در زمان آغامحمدخان قاجار تبدیل به پایتخت ایران شد و من هم پژوهش خود را از این دوره آغاز کرده‌ام و تا شهریور 1320 ادامه خواهد داشت.

به گفته وی در این کتاب که عنوان موقتی‌اش "تهران عتیق" است، روند شکل‌گیری شهر تهران از دوره قاجار به این طرف، دیدگاه‌های جغرافیانویسان قدیم و سیاحان درباره آن، شیوه زندگی مردم و لباس و خوراک آنها و نیز شکل‌گیری نهادهای مدنی توضیح داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: تا به حال یک جلد از این کتاب تکمیل شده اما ناشر قصد دارد 5 جلد آن را به صورت یکجا عرضه کند و امیدوارم تا پایان سال این اتفاق بیفتد.

این روزنامه‌نگار پیشکسوت همچنین از آغاز پخش برنامه "دیروز و امروز تهران" در رادیو تهران و از اول مهر ماه امسال خبر داد که کار نویسندگی و گویندگی این برنامه نیز بر عهده وی خواهد بود.