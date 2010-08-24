به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالی گفت: این شرکت در در زمینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام مورد نیاز طرحهای توسعه‌ای و تامین غذا از کشورهای غیرعضو و همچنین تامین پوشش کامل بیمه‌ای در مواردی که ضمنانتنامه‌های دولتی و بانکی موجود می‌باشند، پوشش بیمه‌ای ارائه می دهد.

مدیر کل دفتر وامها ، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران از جمله مزایای خدمات جدید این شرکت را افزایش حجم صادرات کشورهای عضو و توسعه اقتصادی فیمابین کشورهای مذکور برشمرد و افزود: با توجه به پوشش فروش داخلی صادرکنندگان و همچنین واردات از کشورهای غیرعضو که اخیراً به تصویب رسیده، انتظار می‌رود این ابتکار منجر به افزایش حجم تجارت و رقابت‌پذیری و جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای عضو خواهد شد.

جمالی ارائه این خدمات را موجب انعطاف‌پذیری پوششهای بیمه‌ای شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات (ICIEC) دانست و اظهار امیدواری کرد با اتخاذ این روند جدید، ‌ظرفیتهای اشتغالزایی، توسعه زیرساختها، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تجارت داخلی، بهره‌وری و مشارکت در کاهش فقر فیمابین کشورهای عضو ICIEC و سازمان کنفرانس اسلامی افزایش یابد.

وی در عین حال خاطر نشان کرد : هدف از تاسیس شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC) ، حمایت از مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورهای اسلامی می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران پس از بانک توسعه اسلامی و کشور عربستان سعودی به عنوان سومین سهامدار شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی می‌باشد .

به گفته جمالی ، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی، در سال 2009، کشور جمهوری اسلامی ایران 8 درصد از پوشش ریسکهای سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات شرکت مذکور را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر وامها ، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران در ادامه با بیان اینکه این شرکت با ارائه بیمه اتکایی اعتبار صادرات در مقابل خطرات تجاری و غیرتجاری پوشش می دهد ، تصریح کرد: همچنین با بیمه اتکایی سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو ،در مقابل خطرات سیاسی، موانع انتقال ارز، جنگ و ناآرامی‌های اجتماعی مورد پوشش لازم این شرکت قرار می گیرد.

پوشش ریسکهای تجاری و غیرتجاری شامل مواردی از قبیل ورشکستگی خریدار، ناتوانی یا خودداری خریدار از پرداخت، خودداری خریدار نسبت به پذیرش کالا پس از حمل، لغو قرارداد بطور اختیاری از سوی خریدار، محدودیتهای انتقال پول کشور خریدار ،غصب اموال از سوی دولت خریدار، جنگ یا ناآرامی داخلی در کشور خریدار از سایر موراد پوشش این شرکت بیمه ای اسلامی می باشد.

سرمایه تصویب شده شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC) معادل 100 میلیون دینار اسلامی (144 میلیون دلار) است که در این میان، بانک توسعه اسلامی به میزان 50 درصد از سرمایه تصویب شده شرکت، تعهد پرداخت دارد و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز بر یک مبنای اختیاری 50 درصد باقیمانده را تعهد می‌نمایند.