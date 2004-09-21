سد كارون 3 تا دو ماه آينده به بهره برداري مي رسد

مدير عامل شركت منابع آب و نيروي ايران درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : با اتمام عمليات اجرايي اين طرح ، سد كارون 3 تا آبان ماه سال جاري به بهره برداري مي رسد .

علي اكبر زحمتكش اضافه كرد : سد كارون 3 با حجم مخزن سه ميليارد متر مكعب و نيروگاه با ظرفيت دو هزار مگاوات علاوه بر تنظيم يك ميليارد متر مكعب آب براي مصارف كشاورزي با تنظيم 5/7 ميليارد متر مكعب آب ، چهار ميليارد كيلووات ساعت در سال انرژي برق توليد مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر ، از ويژگيهاي اين طرح احداث دو پل با دهنه هاي 260 و 160 متر در جاده اصفهان به اهواز است كه از بزرگترين پلهاي معلق كشور به حساب مي آيند و از سويي ديگر در احداث اين طرح از توان داخلي استفاده شده است .

زحمتكش همچنين درباره مشكل وزارت نيرو با شهرداري ايذه در پرداخت عوارض به اين شهرداري گفت : مشكلات همچنان ادامه دارد و با وجود موانعي كه در ساخت اين سد پيش آمد اما پيشرفت فيزيكي طرح بسيار مناسب ارزيابي مي شود.

براساس اين گزارش ، علي رغم اينكه سد كارون 3 يكي از بزرگترين سدهاي كشور با سرمايه گذاري حدود هفت هزار ميليارد ريال محسوب مي شود اما ايجاد درگيري شركت توسعه منابع و نيروي ايران با شهرداري ايذه براي پرداخت 9/1 ميليارد تومان عوارض تاحدودي در كندشدن عمليات اجرايي اين طرح نقش داشته است.





