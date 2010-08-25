حمایت جدی از هنر انقلاب و دفاع مقدس انجام نشده است

غلامعلی طاهری، نقاش و مشاور مرکز هنرهای تجسمی در مورد شکل نگرفتن آرشیوی از آثار مربوط به هنر دوران دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: هنر انقلاب و دفاع مقدس مورد بی‌مهری شدید قرار گرفته است. شاید در ظاهر امر، توجه‌ها را ببینیم اما در اصل حمایت جدی وجود نداشته است کمااینکه هنوز با گذشت 30 سال از انقلاب گنجینه‌ای یا موزه‌ای در این زمینه نداریم و آثار مربوط به این دوران پراکنده و پخش هستند.

طاهری بی‌توجهی به آرشیو نکردن آثار را موجب دلسردی برخی هنرمندان دانست: به دلیل نبود حمایت جدی از هنر انقلاب و دفاع مقدس و نبود مرکزی مستقل و مهم برای آرشیو آثار هنری، خیلی از هنرمندان دلسرد شده‌اند و حتی ترجیح داده‌اند کارهایشان را به خارج از کشور منتقل کنند تا آسیب نبیند.

مشاور مرکز هنرهای تجسمی افزود: این اقدامها باعث شد تا شاهد زایش هنر انقلاب و دفاع مقدس نباشیم و این هنر بیشتر به یک جریان تبدیل شود تا یک مکتب.

وی توجه به این آثار را مناسبتی ارزیابی کرد: متاسفانه دولت‌ها به صورت مناسبتی با هنر برخورد می ‌کنند. هر زمان که روز یا واقعه خاصی مربوط به انقلاب یا دفاع مقدس پیش می‌آید دستگاه‌های دولتی به فکر برگزاری نمایشگاه می‌افتند و در این شرایط آثار هنری را نشان می‌دهند. درحالیکه باید تفاوتی میان فعالیتهای تبلیغاتی و آثار هنری قائل شویم.

طاهری در مورد تفاوت میان آثار تبلیغاتی و هنری ابراز کرد: باید مرز میان تبلیغات و هنر مشخص شود. عدم تفکیک در این زمینه موجب شده است به هنر لطمه شدیدی وارد شود.