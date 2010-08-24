توسعه زراعت چوب از بهره برداری بی رویه جنگلها جلوگیری می کند

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم طرح ایجاد جنگلهای مصنوعی یا دست کاشت در کنار طرحهای صیانت از جنگل به عنوان یک طرح ملی در دستور کار مسئولان دانست و افزود: چوب کالای ارزشمند اقتصادی است که می تواند نقش موثری در افزایش اشتغالزایی و درآمد کشاورزان داشته باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 30 هزارهکتاراززمین های گیلان به زراعت صنوبرکه مناسب ترین گونه درختی در زراعت چوب است، اختصاص یافته و همچنین در 100 هزار هکتار نیز گونه های چون توسکا و افرا کاشته می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه شهرستانهای صومعه سرا و آستانه اشرفیه، دو قطب اصلی زراعت چوب در گیلان اند، افزود: سالانه 450 هزارمترمکعب چوب، معادل 2.5 برابرچوبی که سالانه از جنگلهای گیلان برداشت می شود، از مزارع چوب صنوبر این استان به دست می آید.

وی سریع رشد بودن، تکثیرآسان و سازگاری اکولوژیکی گونه درختی صنوبر را از جمله عوامل انتخاب این گونه، برای توسعه زراعت چوب دانست.

رحمانی یاد آور شد: درحال حاضر سالانه در گیلان، حدود 200 هزار مترمکعب چوب نیز از طریق زراعت گونه های دیگری چون توسکا و افرا تولید می شود.