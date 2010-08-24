به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر امروز سه شنبه از سوی ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ برتر و با همکاری سازمان تربیت بدنی ، فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ و شرکت فرهنگی سایپا برگزار خواهد شد، کریم باقری بازیکن 37 ساله تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان بازیکن برتر 9 دوره گذشته مسابقات لیگ برتر معرفی خواهد شد.

باقری سال گذشته و درنخستین مراسم تجلیل از برترین های اخلاق لیگ عنوان بازیکن برتر اخلاق لیگ هشتم را به خود اختصاص داد.

در مراسم امشب که درمحل هتل المپیک برگزارخواهد شد، همچنین قرار است از31 بازیکن ، 15 مربی ، 3 مدیرعامل ، تیم و باشگاه برتر اخلاق ، جوان برتر اخلاق و سه باشگاه برتر رفتار فرهنگی و اخلاقی در لیگ نهم تقدیر شود.

ازسوی کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر، سفرحج عمره به عنوان پاداش برترین های اخلاق لیگ نهم تعیین شده است.