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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور کاوش می شود

محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور کاوش می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: دومین فصل کاوش باستان شناسی در محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشکری روز سه شنبه درجمع خبرنگاران با بیان این خبر افزود: با انجام اولین مرحله کاوش باستان شناسی در محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور، دومین فصل این پرو‍ژه نیز آغاز شد.

وی تصریح کرد: اولین فصل کاوش این محوطه باستانی که در حاشیه شهر نیشابور واقع شده در سال 88 به انجام رسید و فصل دوم آن طی برنامه ای مشترک بین این اداره کل و گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور از تیر ماه آغاز شده است.

لشکری گفت: به لحاظ اهمیت این محوطه تنها نمونه شناخته شده عصر مفرغ در دشت نیشابور است که با توجه با بررسی های دقیق باستان شناسی و علمی سکونت گاهی از اواخر دوره مفرغ تاهزاره اول پیش از میلاد خراسان رضوی محسوب می شود.

وی اظهارداشت: قطعات و ظروف سفالی که در این محوطه دیده ی شود عمدتا مربوط به هزاره دوم و هزاره اول پیش از میلاد است.

کد مطلب 1139331

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