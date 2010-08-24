محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور کاوش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشکری روز سه شنبه درجمع خبرنگاران با بیان این خبر افزود: با انجام اولین مرحله کاوش باستان شناسی در محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور، دومین فصل این پرو‍ژه نیز آغاز شد.

وی تصریح کرد: اولین فصل کاوش این محوطه باستانی که در حاشیه شهر نیشابور واقع شده در سال 88 به انجام رسید و فصل دوم آن طی برنامه ای مشترک بین این اداره کل و گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور از تیر ماه آغاز شده است.

لشکری گفت: به لحاظ اهمیت این محوطه تنها نمونه شناخته شده عصر مفرغ در دشت نیشابور است که با توجه با بررسی های دقیق باستان شناسی و علمی سکونت گاهی از اواخر دوره مفرغ تاهزاره اول پیش از میلاد خراسان رضوی محسوب می شود.

وی اظهارداشت: قطعات و ظروف سفالی که در این محوطه دیده ی شود عمدتا مربوط به هزاره دوم و هزاره اول پیش از میلاد است.