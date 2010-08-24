پرداختهای بستری خارج از بیمارستان انجام نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی با اشاره به اختصاص 100 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، گفت: در بودجه سال 89 یک ردیف بودجه به مجلس شورای اسلامی برای حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم پیشنهاد شد که این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت.

وی با بیان این مطلب که در مناطق محروم عمدتا درآمدهای بیمارستانها وابسته به پرداختهای سازمانهای بیمه‌گر است، افزود: این موضوع بعضا موجب تاخیر در پرداختها شده و مشکلاتی را درخصوص حقوق و درآمد پزشکان ایجاد می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه گفت: به همین منظور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که مبلغ 100 میلیارد تومان برای حمایت از پزشکان در مناطق محروم تخصیص یابد که این پیشنهاد مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

امامی رضوی درخصوص مزایای تخصیص این بودجه اظهارداشت: این امر موجب می‌شود تا حضور پزشکان در مناطق محروم طولانی‌تر شده و همچنین دیگر شاهد دریافت وجه اضافی از مردم نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: گرچه موضوع دریافت خارج از تعرفه بسیار محدود است لیکن همین تعداد اندک هم مورد پذیرش ما نیست.

امامی رضوی در این خصوص به امضای تفاهمنامه وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهمنامه، پرداختهای مربوط به موارد بستری در بخشهای دولتی و خصوصی، خارج از بیمارستان انجام نخواهد شد.