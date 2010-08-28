فراغت فرصت بازاندیشی در طرحهای گذشته و آینده است

دکترمحمدتقی قزلسفلی درگفتگو با خبرنگارمهر در مورد اینکه تابستان برای استاد دانشگاه اوقات فراغت است تعریف شما از مفهوم فراغت چیست گفت: به تعبیر استاد باستانی پاریزی فراغت فرصتی برای خود مشت مالی است. ایشان این تعبیر را به کاربرده که فکر میکنم تعریف خوبی در این چارچوب است. هرکس که با کتاب و قلم سرو کار دارد با تأمل و اندیشیدن مقداری میتواند به خودش بپردازد و مشغول خودمشت مالی شود. حالا در این خودمشت مالی ممکن است کارهای ناتمامش را به اتمام برساند.
وی افزود: به این معنا تابستان به دلیل تعطیلات قابل تأملی که در آن است یک فرصت بینظیری برای استاد است. فراغت فقط تعطیلات طولانی نیست و اینکه استاد کارهایی در آن اوقات انجام دهد مگر اینکه کلاسی و تریبونی باشد و جایی باشد که وی بتواند فکرش را در آنجا انتقال بدهد. بنابراین یک بده و بستان متقابل است بین او و مخاطب او.
این استاد فلسفه سیاسی دانشگاه مازندران تصریح کرد: یونانیها میگفتند فراغت نه به این معنا است که انسان در صرف تنهایی خودش بسر برد چون میگفتند آدمی که تنهاست یا خدا یا دیوانه است. انسان یک حیوان سیاسی اجتماعی است. بنابراین حتی اگر کسی با کتاب و قلم سروکارداشته باشد در ذهنیت انتزاعی و تنهایی خودش نمیتواند مثمر ثمر باشد و فکرهایش را بروز دهد مگر اینکه در اجتماع بیاید و با دیگران حرف بزند. اگر به چیزی در تنهایی فکر میکنیم وقتی آنرا در بیرون به بحث گذاریم آنوقت به اینجا میرسیم که فکرمان تاچه حد اشتباه و یا درست است و این به ما برای حرکت و مسیر بعدی کمک میکند.
قزلسفلی درباره این اوقات و اینکه تاچه میزان برای تداوم تحقیقات و پژوهشهای یک استاد ضروری هستند نیز گفت: البته میدانید که یکی از خطراتی که اصولاً نه تنها یک استاد را بلکه زندگی همه ما انسانها را بهویژه در دوران معاصر تهدید میکند فروغلتیدن در روز مرگی است. این روزمرگی یک بار منفی از این جهت دارد که شما به جای تأمل درباره مسائلی که یک زندگی نیک و بهنجار میطلبد، درگیر مسائل بسیار پیش پا افتاده میشوید و این کار شما را از نگریستن دقیق به مسائل حیات باز میدارد. بنابراین هرچه انسان زندگیاش دستخوش روزمرگی باشد فرصت تأمل در خود و اصلاح خویش کمتر پیش میآید.
وی افزود: در جهان امروز تک تک آدمها دچار نوعی روزمرگی شدهاند. بدون اینکه برنامه ریزی داشته باشند شب را به صبح و صبح را به شب میرسانند و به شکل تصادفی کارهایشان را انجام میدهند. البته استاد هم اگر قرار باشد دچار روزمرگی باشد و غم نان داشته باشد دیگر نمیتواند تعالی پیدا کند. او فرصت پیدا نمیکند آثار جدید و پژوهشهای تازه را مطالعه کند.
این محقق و پژوهشگرخاطرنشان کرد: بنابراین ما فقط باید بخوانیم و مطالعه کنیم تا شکاف خود را با کسانی که بهسرعت جلو میروند کم کنیم. باید این شرایط برای یک استاد فراهم بشود که یک بخشی از آن وظیفه خود استاد است و بخش دیگرش وظیفه افراد جامعه و اجتماع است که جوری به او نگاه کنند تا شرایط و فضایی فراهم بیاورند که وی بتواند در این فضای مثبتی که به وجود آمده استفاده بهینه را بکند. وگرنه در گیر شدن در روزمرگی در حقیقت به معنای قتل عام فکری استاد است و به این معنا او مرده است و موجودی نیست که حیات داشته باشد.
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