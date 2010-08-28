فراغت فرصت بازاندیشی در طرحهای گذشته و آینده است

دکترمحمدتقی قزلسفلی درگفتگو با خبرنگارمهر در مورد این‏که تابستان برای استاد دانشگاه اوقات فراغت است تعریف شما از مفهوم فراغت چیست گفت: به تعبیر استاد باستانی پاریزی فراغت فرصتی برای خود مشت مالی است. ایشان این تعبیر را به کاربرده که فکر می‎کنم تعریف خوبی در این چارچوب است. هرکس که با کتاب و قلم سرو کار دارد با تأمل و اندیشیدن مقداری می‌تواند به خودش بپردازد و مشغول خودمشت مالی شود. حالا در این خودمشت مالی ممکن است کارهای ناتمامش را به اتمام برساند.

وی افزود: به این معنا تابستان به دلیل تعطیلات قابل تأملی که در آن است یک فرصت بی‌نظیری برای استاد است. فراغت فقط تعطیلات طولانی نیست و اینکه استاد کارهایی در آن اوقات انجام دهد مگر این‏که کلاسی و تریبونی باشد و جایی باشد که وی بتواند فکرش را در آنجا انتقال بدهد. بنابراین یک بده و بستان متقابل است بین او و مخاطب او.

این استاد فلسفه سیاسی دانشگاه مازندران تصریح کرد: یونانی‏ها می‎گفتند فراغت نه به این معنا است که انسان در صرف تنهایی خودش بسر برد چون می‎گفتند آدمی که تنهاست یا خدا یا دیوانه است. انسان یک حیوان سیاسی اجتماعی است. بنابراین حتی اگر کسی با کتاب و قلم سروکارداشته باشد در ذهنیت انتزاعی و تنهایی خودش نمی‎تواند مثمر ثمر باشد و فکرهایش را بروز دهد مگر این‏که در اجتماع بیاید و با دیگران حرف بزند. اگر به چیزی در تنهایی فکر می‏کنیم وقتی آن‎را در بیرون به بحث گذاریم آن‌وقت به این‌جا می‎رسیم که فکرمان تاچه حد اشتباه و یا درست است و این به ما برای حرکت و مسیر بعدی کمک می‏کند.

قزلسفلی درباره این اوقات و این‏که تاچه میزان برای تداوم تحقیقات و پژوهشهای یک استاد ضروری هستند نیز گفت: البته می‏دانید که یکی از خطراتی که اصولاً نه تنها یک استاد را بلکه زندگی همه ما انسانها را به‌ویژه در دوران معاصر تهدید می‎کند فروغلتیدن در روز مر‏گی است. این روزمر‎گی یک بار منفی از این جهت دارد که شما به جای تأمل درباره مسائلی که یک زندگی نیک و بهنجار می‏طلبد، درگیر مسائل بسیار پیش پا افتاده می‎شوید و این کار شما را از نگریستن دقیق به مسائل حیات باز می‎دارد. بنابراین هرچه انسان زندگی‏اش دستخوش روزمر‏گی باشد فرصت تأمل در خود و اصلاح خویش کمتر پیش می‌آید.

وی افزود: در جهان امروز تک تک آدمها دچار نوعی روزمر‎گی شده‎اند. بدون این‎که برنامه ریزی داشته باشند شب را به صبح و صبح را به شب می‏رسانند و به شکل تصادفی کارهایشان را انجام می‏دهند. البته استاد هم اگر قرار باشد دچار روزمرگی باشد و غم نان داشته باشد دیگر نمی‏تواند تعالی پیدا کند. او فرصت پیدا نمی‎کند آثار جدید و پژوهشهای تازه را مطالعه کند.

این محقق و پژوهشگرخاطرنشان کرد: بنابراین ما فقط باید بخوانیم و مطالعه کنیم تا شکاف خود را با کسانی که به‌سرعت جلو می‏روند کم کنیم. باید این شرایط برای یک استاد فراهم بشود که یک بخشی از آن وظیفه خود استاد است و بخش دیگرش وظیفه افراد جامعه و اجتماع است که جوری به او نگاه کنند تا شرایط و فضایی فراهم بیاورند که وی بتواند در این فضای مثبتی که به وجود آمده استفاده بهینه را بکند. وگرنه در گیر شدن در روزمر‏گی در حقیقت به معنای قتل عام فکری استاد است و به این معنا او مرده است و موجودی نیست که حیات داشته باشد.