اتحادیه عرب مذاکرات مستقیم سازش را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمروموسی" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: اتحادیه عرب منتظر می ماند تا تلاش هایی را در راستای تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف را مشاهده کند.

وی درباره ارزیابی خود نسبت به تلاش های آمریکا برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش اظهار داشت: ما به تلاش های آمریکا در این زمینه ارج می نهیم.

عمروموسی تاکید کرد: در نشست آتی اتحادیه عرب که در سطح وزرای خارجه برگزار می شود به این مسئله پرداخته می شود. همچنین در نظر داریم در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مسئله از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش را مطرح کنیم.

وی افزود: در ماه آینده مشخص می شود که آیا می توان از مذاکرات مستقیم سازش انتظار نتایج خوب در بحث تشکیل کشور فلسطین و پیشبرد مسائل را داشت یا خیر.

خاطرنشان می شود اتحادیه عرب دو روز پس از اعلام کاخ سفید در زمینه از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش در بیانیه ای محتاطانه اعلام کرده بود: موضع اعراب همچنان بر پایه طرح صلح عربی پیگیری می شود و ما از شکل گیری مذاکرات بر اساس تعبیر اسرائیل بسیار نگران هستیم.