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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

مفهوم طب اسلامی در نمایشگاه قرآن بررسی می‌شود

مفهوم طب اسلامی در نمایشگاه قرآن بررسی می‌شود

بخشهای مختلف نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه دوم و سوم شهریورماه موضوعاتی را چون تربیت کودک، مفهوم طب اسلامی، قرآن موسیقی را مورد بررسی قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش حوزوی نمایشگاه قرآن امروز سه‌شنبه ساعت 19 نشستی را با موضوع تربیت اخلاقی در قرآن با حضور حجت‌الاسلام فقیهی در سالن شهید مفتح برگزار می کند.

این بخش همچنین روز چهارشنبه سوم شهریورماه ساعت 21:30 نشستی را با محور تربیت کودک و با حضور حجت‌الاسلام راستگو برگزار خواهد کرد.

بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم امروز سه‌شنبه دوم شهریورماه موضوع جوان و اخلاق در قرآن در در ساعت 21:30 و روز چهارشنبه سوم شهریورماه موضوع مفهوم طب اسلامی را در سالن شهید مفتح بررسی می‌کند.

بخش هنرهای تجسمی نمایشگاه قرآن فردا ساعت 21:30 میزبان نشستی با موضوع قرآن و موسیقی در سالن علامه امینی خواهد بود.

نشست پرسش و پاسخ قرآن امروز ساعت 22 در سالن شهید مطهری با حضور حجت‌الاسلام فاطمیان برگزار می شود و فردا ساعت 21:30 موضوع سیره امام خمینی در سالن شهید مطهری به بحث گذاشته می‌شود.

نمایشگاه قرآن کریم تا  12 شهریور ماه از ساعت 17 تا 24 در روزهای عادی و 14 تا 24 در روزهای تعطیل و در شبهای احیا تا ساعت 22 فعال است. 

کد مطلب 1139353

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