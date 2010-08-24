بخشهای مختلف نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه دوم و سوم شهریورماه موضوعاتی را چون تربیت کودک، مفهوم طب اسلامی، قرآن موسیقی را مورد بررسی قرار می دهند.