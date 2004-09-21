به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اين رقم از محل مازاد در آمد صادرات نفت تامين مي شود . بيژن زنگنه وزير نفت در دفاع از فوريت اين لايحه به نياز چهار و نيم ميليارد ليتري بنزين براي شش ماهه دوم سال جاري اشاره كرد و گفت: براي تهيه اين مقدار بنزين يك ميليارد و 600 ميليون دلار نياز است كه 300 ميليون دلار آن از محل پرداختي هاي مصرف كنندگان بنزين تامين مي شود و مجلس بايد اجازه برداشت و مصرف يك ميليارد و 300 ميليون دلار ديگر بدهد.
وي افزود: مصرف روزانه بنزين در كشور حدود 62 ميليون ليتر است كه 39 ميليون ليتر آن درداخل توليد مي شود و 1/23 ميليون ليتر بايد وارد شود.
زنگنه با اشاره به افزايش قيمت جهاني فراورده هاي نفتي گفت: قيمت جهاني بنزين ، هر تن 470 دلار است كه اين بالاترين رشد را در ميان فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد.
وي به افزايش ده درصدي مصرف بنزين در كشور اشاره كرد و افزود: يا بايد در مصرف محدوديت ايجاد شود يا استفاده از اين اعتبار تصويب شود.
وزير نفت در پاسخ به سوال رييس مجلس درباره راه حل بهينه شدن مصرف نفت گفت: توليد خودروهاي با استاندارد جهاني ، مصرف گاز طبيعي فشرده درخودروها ، كنار گذاشتن خودروهاي فرسوده و افزايش قيمت بنزين از جمله راه حلهاي لازم است.
الياس نادران در مخالفت با يك فوريت اين لايحه گفت: اين لايحه بايد به صورت عادي در مجلس بررسي كارشناسي شود و مجلس نبايد هزينه تعلق دستگاهها را بدهد. اگر مجلس به فوريت راي بدهد مي گويند مجلس با افزايش قيمتها موافق است. اگر راي ندهد مي گويند مجلس بحران مي آفريند . چرا با مجلس كار سياسي مي كنند.
عبداللهي با تاكيد بر ضرورت اجلاس دولت و مجلس براي يافتن و عمل كردن راه كارهاي لازم براي مصرف بهينه سوخت اين راهكار را در حال حاضر موثر ندانست و گفت: در حال حاضر بايد به فوريت راي داد ولي مجلس و دولت همفكري كنند تا مصرف سوخت در سالهاي بعد اصلاح شود.
در نهايت مجلس به فوريت اصلاح ماده 60 برنامه سوم توسعه راي مثبت داد.
در صورت تصويب نهايي مجلس
يك ميليارد و سيصد ميليون دلار براي واردات بنزين اختصاص مي يابد
با تصويب فوريت لايحه اصلاح ماده 60 برنامه سوم توسعه و در صورت تصويب نهايي وزارت نفت يك ميليارد و سيصد ميليون دلار براي تامين اعتبار واردات بنزين شش ماهه دوم سال جاري مصرف مي كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اين رقم از محل مازاد در آمد صادرات نفت تامين مي شود . بيژن زنگنه وزير نفت در دفاع از فوريت اين لايحه به نياز چهار و نيم ميليارد ليتري بنزين براي شش ماهه دوم سال جاري اشاره كرد و گفت: براي تهيه اين مقدار بنزين يك ميليارد و 600 ميليون دلار نياز است كه 300 ميليون دلار آن از محل پرداختي هاي مصرف كنندگان بنزين تامين مي شود و مجلس بايد اجازه برداشت و مصرف يك ميليارد و 300 ميليون دلار ديگر بدهد.
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