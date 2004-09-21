يك ميليارد و سيصد ميليون دلار براي واردات بنزين اختصاص مي يابد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اين رقم از محل مازاد در آمد صادرات نفت تامين مي شود . بيژن زنگنه وزير نفت در دفاع از فوريت اين لايحه به نياز چهار و نيم ميليارد ليتري بنزين براي شش ماهه دوم سال جاري اشاره كرد و گفت: براي تهيه اين مقدار بنزين يك ميليارد و 600 ميليون دلار نياز است كه 300 ميليون دلار آن از محل پرداختي هاي مصرف كنندگان بنزين تامين مي شود و مجلس بايد اجازه برداشت و مصرف يك ميليارد و 300 ميليون دلار ديگر بدهد.

وي افزود: مصرف روزانه بنزين در كشور حدود 62 ميليون ليتر است كه 39 ميليون ليتر آن درداخل توليد مي شود و 1/23 ميليون ليتر بايد وارد شود.

زنگنه با اشاره به افزايش قيمت جهاني فراورده هاي نفتي گفت: قيمت جهاني بنزين ، هر تن 470 دلار است كه اين بالاترين رشد را در ميان فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد.

وي به افزايش ده درصدي مصرف بنزين در كشور اشاره كرد و افزود: يا بايد در مصرف محدوديت ايجاد شود يا استفاده از اين اعتبار تصويب شود.

وزير نفت در پاسخ به سوال رييس مجلس درباره راه حل بهينه شدن مصرف نفت گفت: توليد خودروهاي با استاندارد جهاني ، مصرف گاز طبيعي فشرده درخودروها ، كنار گذاشتن خودروهاي فرسوده و افزايش قيمت بنزين از جمله راه حلهاي لازم است.

الياس نادران در مخالفت با يك فوريت اين لايحه گفت: اين لايحه بايد به صورت عادي در مجلس بررسي كارشناسي شود و مجلس نبايد هزينه تعلق دستگاهها را بدهد. اگر مجلس به فوريت راي بدهد مي گويند مجلس با افزايش قيمتها موافق است. اگر راي ندهد مي گويند مجلس بحران مي آفريند . چرا با مجلس كار سياسي مي كنند.

عبداللهي با تاكيد بر ضرورت اجلاس دولت و مجلس براي يافتن و عمل كردن راه كارهاي لازم براي مصرف بهينه سوخت اين راهكار را در حال حاضر موثر ندانست و گفت: در حال حاضر بايد به فوريت راي داد ولي مجلس و دولت همفكري كنند تا مصرف سوخت در سالهاي بعد اصلاح شود.

در نهايت مجلس به فوريت اصلاح ماده 60 برنامه سوم توسعه راي مثبت داد.