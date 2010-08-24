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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

سپاهان قصد جذب تیموریان را ندارد

سپاهان قصد جذب تیموریان را ندارد

باشگاه سپاهان اصفهان اعلام کرد برنامه ای برای جذب آندرانیک تیموریان بازیکن پیشین تیم فولهام انگلستان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر از مذاکرات باشگاه سپاهان با آندرانیک تیموریان خبر داده بودند اما این باشگاه اصفهان مذاکره با این بازیکن را تکذیب کرد.

در این مطلب که روی خروجی سایت خبری باشگاه سپاهان قرار گرفته بود، آمده است: "با احترام به این بازیکن بزرگ فوتبال ایران، این باشگاه برنامه‌ای را برای جذب وی ندارد و اخبار برخی رسانه‌ها در مورد مذاکراتمان با آندو تکذیب می‌شود."

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال حاضر با کسب 9 امتیاز از 6 بازی در جایگاه هشتم جدول رده بندی رقابت‌های دهمین دوره لیگ برتر باشگاه‌های کشور قرار گرفته است.

کد مطلب 1139361

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