مینی زیردریایی پدالی به سبک جیمز باند

به گزارش خبرگزاری مهر، این زیردریایی زرد رنگ تک سرنشین که "Scubster" نامیده می شود و 5/3 متر طول دارد نیروی خود را از دو ملخی که به یک تسمه پدالی متصل شده اند تامین می کند.

این مینی زیردریایی می تواند با سرعت 8 کیلوکتر بر ساعت حرکت کند و اگر سرنشین از شرایط فیزیکی خوبی برخوردار باشد می تواند تا عمق 6 متری پایین برود.

براساس گزارش دیلی میل، این مخزن به مدت یک ساعت در آبهای مدیترانه ساحل Cote d'Azur فرانسه حرکت کرد و توانست هم از طریق دست و هم با پدال کنترل شود.

این مخزن کاملا مسدود شده و سرنشین از طریق یک ماسک و یک کپسول اکسیژن تنفس می کند. این زیردریایی قرار است در مسابقه بین المللی زیردریاییها در سال 2011 در آمریکا شرکت کند.