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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

گزارش عملی تصویری /

مینی زیردریایی پدالی به سبک جیمز باند

مینی زیردریایی پدالی به سبک جیمز باند

گروهی از مهندسان فرانسوی یک زیردریایی پدالی تک سرنشین را ساخته اند که یادآور کابین غواصی جیمز باند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این زیردریایی زرد رنگ تک سرنشین که "Scubster" نامیده می شود و 5/3 متر طول دارد نیروی خود را از دو ملخی که به یک تسمه پدالی متصل شده اند تامین می کند.

این مینی زیردریایی می تواند با سرعت 8 کیلوکتر بر ساعت حرکت کند و اگر سرنشین از شرایط فیزیکی خوبی برخوردار باشد می تواند تا عمق 6 متری پایین برود.

براساس گزارش دیلی میل، این مخزن به مدت یک ساعت در آبهای مدیترانه ساحل Cote d'Azur فرانسه حرکت کرد و توانست هم از طریق دست و هم با پدال کنترل شود.

این مخزن کاملا مسدود شده و سرنشین از طریق یک ماسک و یک کپسول اکسیژن تنفس می کند. این زیردریایی قرار است در مسابقه بین المللی زیردریاییها در سال 2011 در آمریکا شرکت کند.

کد مطلب 1139368

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