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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

"زمین و چرخ" به جشنواره تئاتر ارمنستان نمی‌رود

"زمین و چرخ" به جشنواره تئاتر ارمنستان نمی‌رود

زهرا صبری سرپرست گروه "یاس تمام" از انصراف خود برای اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر ارمنستان که مهرماه سال جاری برگزار می‌شود ،خبر داد.

صبری در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش از این برای اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر ارمنستان دعوت شده بودیم. البته این دعوت از سال گذشته انجام شد و برگزار کنندگان جشنواره پیگیر حضور ما در این جشنواره امسال بودند. اما من از حضور و اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر ارمنستان انصراف دادم.

سرپرست گروه "یاس تمام" درباره دلایل انصراف خود از حضور و اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر ارمنستان افزود: این انصراف به دلایلی شخصی انجام شد. البته به غیر از نمایش من هنرمندان دیگری از تئاتر ایران همچون یاسر خاسب و پانته‌آ بهرام در این جشنواره حضور دارند و آثار خود را به صحنه می‌برند.

صبری درباره دیگر اجراهای خارجی آثار گروه تئاتر "یاس تمام" گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در سال 2011 نمایش‌های "زمین و چرخ" در کشور لتونی و "تا یک بشمار" در کشور روسیه اجرا شوند.

زهرا صبری پیش از این نمایش "زمین و چرخ" را در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک به صحنه برد که جایزه ویژه جشنواره را از آن خود کرد. این نمایش در جشنواره‌های تئاتر "روهر" آلمان، "کارتاژ" تونس و جشنواره تئاتر بیروت نیز به صحنه رفت و با استقبال  مواجه شد. او اکنون نمایش "خانه برناردا آلبا" را بر صحنه دارد.

کد مطلب 1139370

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