صبری در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش از این برای اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر ارمنستان دعوت شده بودیم. البته این دعوت از سال گذشته انجام شد و برگزار کنندگان جشنواره پیگیر حضور ما در این جشنواره امسال بودند. اما من از حضور و اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر ارمنستان انصراف دادم.



سرپرست گروه "یاس تمام" درباره دلایل انصراف خود از حضور و اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر ارمنستان افزود: این انصراف به دلایلی شخصی انجام شد. البته به غیر از نمایش من هنرمندان دیگری از تئاتر ایران همچون یاسر خاسب و پانته‌آ بهرام در این جشنواره حضور دارند و آثار خود را به صحنه می‌برند.



صبری درباره دیگر اجراهای خارجی آثار گروه تئاتر "یاس تمام" گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در سال 2011 نمایش‌های "زمین و چرخ" در کشور لتونی و "تا یک بشمار" در کشور روسیه اجرا شوند.



زهرا صبری پیش از این نمایش "زمین و چرخ" را در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک به صحنه برد که جایزه ویژه جشنواره را از آن خود کرد. این نمایش در جشنواره‌های تئاتر "روهر" آلمان، "کارتاژ" تونس و جشنواره تئاتر بیروت نیز به صحنه رفت و با استقبال مواجه شد. او اکنون نمایش "خانه برناردا آلبا" را بر صحنه دارد.