اجلاس رسمي مجلس خبرگان به كار خود پايان داد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر - دوازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري دوره سوم صبح يكشنبه در مجتمع امام خميني (ره) آغاز به كار كرد.

مراسم افتتاحيه اين اجلاس با سخنراني آيت الله مشكيني رييس مجلس خبرگان رهبري و با حضور اكبر هاشمي رفسنجاني ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

رييس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه هر حكومتي مي تواند هر گونه تصرفي در ذخاير و منابع كشور خود داشته باشد، گفت:ما هر چه بخواهيم غني سازي اورانيوم انجام مي دهيم اما معتقديم هيچ كس نبايد از مواهب كره زمين سو استفاده كند.

آيت الله علي مشكيني صبح يكشنه در دوازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان افزود: خبرگان رهبري معتقد است خدا انسان ها را آزاد آفريده است و كسي حق ولايت بر ديگري ندارد از سويي خداوند كره زمين را با ذخاير آن به ساكنان آن بخشيده است و همه حق استفاده از آن را دارند.

وي خاطرنشان كرد: مجلس خبرگان رهبري هرگونه فعاليت در جهت ساخت سلاح هاي كشتار جمعي را محكوم مي كند اما معتقد است بايد مقابل اسراييل را گرفت كه اين سلاح ها اكنون در اختيار دارد نه اينكه ايران را كه به دنبال ساخت اين سلاح ها نيست فشار وارد آورد.

رييس مجلس خبرگان رهبري درخصوص تصويب قانون منع حجاب در مدارس فرانسه گفت: منع حجاب و شعائر اسلامي در مدارس فرانسه خلاف آزادي و انسانيت است. هيچ كس حق ندارد آزادي انسان ها را سلب كند به همين جهت خبرگان رهبري اقدام قضات فرانسه را محكوم مي كند و به نظر مي رسد اين كشور با اسلام عناد دارد.

آيت الله مشكيني اظهار داشت:دولت فرانسه بداند ملت ايران براي فرانسه احترام قائل است براي اينكه امام راحل را به كشورشان راه دادند اما فرانسه با اين اقدام خود قلب ملت ايران را كه پايبند به مذهب مي باشد، جريحه دار كرده است.

وي مساله فلسطين و عراق را مهم ترين امتحان براي كشورهاي اسلامي دانست و گفت: ظلم اسراييل در هيچ محكمه اي قابل توجيه نيست، صلاح نيست كشورهاي اسلامي با سكوت ننگين خود روي بشريت، انسانيت و وجدانيت خود را سياه كنند.

رييس مجلس خبرگان با انتقاد شديد از سكوت سران كشورهاي اسلامي در قبال ظلم به مسلمانان، خاطرنشان كرد: تا كي بايد يك ملت از خانه خود رانده شوند به اميد اينكه روزي به وطن خود باز گردند. اين ملت به طور شبانه روز شاهد بمباران و ويراني ها، تشييع جنازه شهدا و حمل مجروحان هستند.

آيت الله مشكيني در ادامه گفت: از صبر و مقاومت و عزم و اراده اين ملت در شگفت و از وجدان مخدوش سران كشورهاي اسلامي در تعجب هستم.

وي در خصوص ادامه اشغال عراق از سوي آمريكا گفت: فاجعه اي كه آمريكا و انگليسي در عراق به بار آورده اند درهيچ بياني نمي گنجد. ملت عراق 30 سال استخوان هايشان زير ظلم و ستم صدام خرد شده و آمريكا خيال كرد اين ملت را مي توانند به هر سو بكشانند و ملت عراق در برابر آنها تمكين مي كنند.

رييس مجلس خبرگان رهبري گفت: آمريكا نمي توانست درك كند دين اسلام چيست و دين اسلام در ميان جامعه اسلامي تاثيري دارد كه قابل معامله نيست. خوب بود آمريكا زيارت 6 ميليوني مردم را در نخستين اربعين بعد صدام مي ديد.

آيت الله مشكيني تاكيد كرد: آمريكا عقايد مسلمانان را ناديده گرفته و مورد هتك حرمت قرار داده و براي ملت خود حادثه اي ننگين ايجاد و ملت ها را به جنگ صليبي دعوت كرده است.

وي تاكيد كرد: خبرگان رهبري همانگونه كه اصل حمله به عراق را محكوم كرد بوش و بلر را جنايت كار جنگي و مسئول كشتار مردم عراق مي داند. گر چه به اين جنايات بعضا اعتراف كرده اند اما اعتراف نتيجه ندارد و تثبيت جرم مي كند و اين دو بايد در محكمه اي عادل محاكمه شوند.

رييس مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: خبرگان به مردم و دولت عراق جدا توصيه مي كند هر چه زودتر وحدت خود را به دست آورده و حكومت اسلامي تحت رهبري دلسوزانه حكيم فرزانه آيت الله سيستاني تشكيل دهند و قانون اساسي خود را بر اساس اسلام تنظيم كنند.

آيت الله مشكيني اضافه كرد: دولت عراق بايد منافقين را از اين كشور بيرون رانده و مردم عراق را بر ثروت اين كشور حاكم كرده و درجهت ترميم ويراني ها تلاش كند.

وي با انتقاد از كساني كه مجلس خبرگان رهبري را مخدوش دانسته و نسبت به برگزاري جلسات آن ايجاد ترديد مي كنند، گفت: همانگونه كه اصول قانون اساسي اصيل و ركن و كين است خبرگان در ميان نهادهاي نظام اصيل است و برگزاري آنها لازم و ضروري است.

آيت الله مشكيني خاطرنشان كرد: در خبرگان نخبگان كشور جمع مي شوند و بحث هايي در خصوص نظام و مشكلات آن مطرح مي كنند كه بسيار تاثير گذار است.

وي دوام و مشروعيت نظام را به رهبري دانست و گفت: تمام كارها و امور كشور بدون رهبري از حكومت الهي بيرون مي روند و مانند نماز جماعتي مي ماند كه همه بدون وضو نماز بخوانند.

رييس مجلس خبرگان رهبري برگزاري جلسات اين مجلس را با كمترين هزينه عنوان كرد و افزود: مجلس خبرگان در مقابل فرودگاهي كه بيش از يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان هزينه داشته و هنوز هم آغاز به كار نكرده پرخرج تر است؟

در آغاز اين جلسه، محسن عبادي نماينده خبرگان از استان خراسان با اشاره به مشكلات اجتماعي و انتقاد از بعضي مسايل فرهنگي گفت: بايد براي رفع نگراني رهبر معظم انقلاب در هنجار و شبيخون فرهنگي به گونه‌اي عمل كنيم تا برخي جوانان به جاي توجه به ابتذال غربي، جذب فرهنگ ناب و انسان ساز اسلام شوند.

عباس نعيم آبادي، نماينده استان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبري نيز با بيان اين مطلب كه سميناري 15 روزه با هدف دور نمودن مسلمانان از اسلام در آمريكا تشكيل شده است، افزود: غربي ها، به خصوص آمريكايي ها براي ارايه چهره مخدوش از اسلام، ابتدا از طالبان وهابيت حمايت و بعد كارهاي آنها را به عنوان مظاهر اسلامي تبليغ مي كنند، حال آنكه هر دو گروه مخالف تعاليم متعالي اسلام حقيقي هستند.

دري نجف آبادي به عنوان سومين ناطق پيش از دستور با اشاره به شرايط زماني و مكاني ايران گفت: در شرايط موجود، حفظ آمادگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي از وظايف مردم و مسوولان نظام اسلامي است.



نماينده استان تهران در مجلس خبرگان رهبري در ادامه سخنانش گفت: تعبير جنگ صليبي بوش و حضور او در مسجدي در آمريكا نشان از بغض و كينه و فريبكاري كاخ سفيد است.

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به تدوين و تصويب چشم انداز 20 ساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد رهبري معظم انقلاب گفت: وظيفه همه مسوولان تلاش براي اجرايي كردن اين برنامه است.

دادستان كل كشور در بخش بعدي سخنانش گفت: قوه قضائيه مظهر و نماد حاكميت است و علما و خبرگان ملت انتظار مي‌رود كه قضات و مسوولان مربوطه را از نظارت سازنده خويش محروم نكنند.

امينيان، نماينده مردم استان گيلان در مجلس خبرگان به عنوان آخرين ناطق قبل از دستور جلسه صبح امروز با اشاره به تاثير سخنان علما در مردم گفت: بهترين راه سازندگي جامعه و تاثير پسند و موعظه و دعوت مردم به پارسايي عينيت يافتن خودسازي علما براي مردم است.

بنا براين گزارش علي لاريجاني به عنوان شخصيت مدعو گزارشي از وضعيت فرهنگي كشور ارائه كرد.

نماينده رهبري در شوراي امنيت ملي با بيان اين مطلب كه "آمار موجود نشان دهنده فطرت دين جوي مردم، به ويژه قشر جوان و تحصيل كرده است" به تلاش دشمنان انقلاب اسلامي براي جذب جوانان و خلاهاي موجود اشاره كرد و گفت: بايد براي ميانگين 5/5 ساعت اوقات فراغت جوانان در شبانه روز برنامه‌هاي منظم و با كيفيت تري ساخته شود.



بنا برگزارش سرويس سياسي مهر- مجلس خبرگان رهبري در بيانيه پاياني دوازدهمين اجلاس رسمي خود تاكيد كرد: استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي و مواهب الهي حق طبيعي و مسلم همه ملت‌ها است و ملت ايران در اين رابطه از حقوق حقه خود چشم پوشي نخواهد كرد.

متن كامل بيانيه دوازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري كه امروز و در پايان اجلاس منتشر شد به اين شرح است:

در نخستين روزهاي شعبان المعظم و در ايام فرخنده ولادت اختران تابناك امامت و ولايت، حضرت سيد الشهدا و امام سجاد و ابوالفضل العباس عليهم السلام و روز پاسدار و جانباز، دوازدهمين اجلاس رسمي خبرگان رهبري «دوره سوم»تشكيل گرديد و منتخبان ملت شريف ايران براي انجام وظيفه سنگيني كه در باره رهبري نظام اسلامي بر عهده گرفته‌اند به بحث و بررسي پرداختند.

اجلاس رسمي مجلس خبرگان كه سالانه در دو نوبت برگزار مي‌شود، فرصت مناسبي است تا جمعي از فرزانگان ملت به بررسي مسائل كلان كشور پرداخته و از روند صحيح اداره كشور بر مبناي شرايط و ضوابط خاصي كه براي رهبري اسلامي ضروري است، اطمينان حاصل كنند، نهاد خبرگان هرچند در باره مسائل جاري كشور مستقيما مسئوليتي برعهده ندارد،‌ولي پشتوانه استواري براي استمرار رهبري در جمهوري اسلامي مي‌باشد و در تقويت و تحكيم رهبري نقش مؤثري مي‌تواند داشته باشد.

اينك مجلس خبرگان، مطالب زير را مورد تاكيد قرار مي‌دهد:

1 - موفقيت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در طول بيست و پنج سال گذشته در ابعاد علمي،‌پژوهشي و خود اتكايي و حركت به سمت عزت، استقلال و توليد علم و معرفت و فن‌آوري و نيز تقويت بنيه دفاعي كشور، آينده

درخشاني را نويد مي‌دهد. اميد است مسئولان محترم، ابعاد مختلف اين موفقيت‌ها را بازگو نموده و از عزم و اراده فولادين ملت و از توانايي‌ها و خلاقيت‌هاي نسل جوان براي غلبه بر كاستي‌ها كمك بگيرند.

2 - استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي و مواهب الهي حق طبيعي و مسلم همه ملت‌ها است و ملت ايران در اين رابطه از حقوق حقه خود چشم پوشي نخواهد كرد و از مسئولان نظام مي‌خواهد كه در برابر باج خواهي‌ها و دسيسه‌هاي آمريكا و صهيونيزم مقاومت كنند و از همه دست اندركاراني كه در دستيابي به فن‌آوري هسته‌اي افتخار آفريده‌اند صميمانه تشكر و قدرداني مي‌نماييم و بر خلع سلاح اتمي رژيم غاصب صهيونيستي و عاري سازي منطقه خاورميانه از هرگونه سلاح‌هاي كشتار جمعي تاكيد نموده و اين را شرط هرگونه اعتمادسازي و امنيت منطقه مي‌داند.

3 - هفته دفاع مقدس كه يادآور دوران هشت سال مجاهدت‌ها و فداكاري هاي نيروهاي مسلح و ملت شريف ايران اسلامي است را گرامي مي‌داريم و به روح بلند امام راحل و شهيدان والا مقام درود مي‌فرستيم و بر تداوم راه آن پاك باختگان و حفظ آثار دفاع مقدس و نهادينه كردن فرهنگ فداكاري و مقاومت و تقويت روح ايثار و شهادت تاكيد مي‌نماييم.

4 - قدس شريف يكي از مهمترين مسائل اديان بزرگ آسماني و بخصوص دنياي اسلام است. قدس شريف به همه مسلمانان عالم و به همه انسان‌هاي آزاديخواه تعلق دارد و پايگاه بزرگ توحيد است. اشغالگران روسياه و حاميان جنايتكار آنان بدانند با كشتن و ويران كردن و به خاك و خون كشيدن ملت مظلوم فلسطين مشعل فروزان انتفاضه ملت فداكار فلسطين هرگز خاموش نخواهد شد.

5 - اشغال سرزمين مقدس عراق و جنايات و كشتار مردم بيگناه و حمله و تجاوز به نجف اشرف و هتك حرمت مقدسات اسلامي نشاندهنده خوي تجاوزگري مدعيان دروغين دموكراسي و حقوق بشر است.

ملت غيور عراق با وحدت و انسجام خود تحت زعامت مرجعيت ديني و روحانيت اصيل اسلامي استقلال و آزادي خود را به دست خواهد آورد و دست پليد استعمار و استكبار را از سرزمين مقدس خود كوتاه خواهد كرد.

6 - حفظ، صيانت، تعميق و گسترش فرهنگ عميق اسلامي و مبارزه با تهاجم و ابتذال فرهنگي عامل بقا و تداوم حيات سياسي و اجتماعي و فرهنگي و هويت ملي و انقلابي ما خواهد بود. لذا بر همگان لازم است تا در كليه عرصه‌ها به پاسداري و دفاع از فرهنگ غني اسلامي و مبارزه با نابساماني‌ها و توطئه‌هاي فرهنگي تلاش كنند و اجازه ندهند تا فريب خوردگان و مدعيان جدايي دين از سياست و مزدوران اجانب خواسته‌هاي خود را بر ملت ما تحميل كنند.

7 - در سال پاسخگويي انتظار مي‌رود مسئولان نظام نسبت به تامين نيازها و ضرورت‌هاي جامعه بخصوص نسل جوان تدابير لازم انديشيده و با برنامه‌ريزي نسبت به ايجاد اشتغال و رفع تبعيض و محروميت و مبارزه با

تورم و بيكاري و فساد و قاچاق كالا و مواد مخدر اقدام نموده و با بكارگيري نيروهاي كيفي و تحصيلكرده و رعايت اصل شايسته سالاري در پست‌ها و مسئوليت‌هازمينه را براي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله فراهم نمايند و از دولت محترم مي‌خواهيم نسبت به بازسازي و ساماندهي شهرستان بم تسريع و به امنيت اجتماعي و مبارزه با باندهاي شرارت و شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و فساد اقدامات لازم و جدي انجام تا موجب خشنودي جامعه شود و در دفاع از حقوق حقه ملت ايران در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي مخصوصا نسبت به جزاير سه گانه ايراني كه هميشه جزوي از خاك ايران اسلامي بوده و خواهد بود با قاطعيت و تلاش مضاعف پي‌گيري نمايد.

8 - ضمن آرزوي موفقيت براي مجلس هفتم اميد است كه مجلس به نيازهاي واقعي مردم توجه و در جهت حل مشكلات جامعه و رفع فقر ومحروميت و تامين عدالت اجتماعي و ارتقاي فرهنگي و فكري و خدمت به مردم و اعتمادسازي اقدام نموده و فضاي كشور را به سمت كار و تلاش و جهاد و فداكاري سوق دهند و اجازه ندهند كه بازي‌هاي سياسي و جناحي فضاي جامعه را غبارآلود و تلخ كند و از دستگاه قضايي انتظار مي‌رود با جديت و دقت بيشتر در زمينه تامين عدالت و احقاق حقوق مردم و پيش‌گيري از جرم و فساد بويژه جرائم سازمان يافته، اقدام نمايند.

9 - در آستانه بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و شروع سال تحصيلي 83 - 84 قرار داريم و فرصت خوبي است تا مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در جهت رشد و پويايي علمي و كسب دانش و معرفت بيشتر تلاش نموده و مسائل جوانان و سرنوشت آينده‌سازان كشور را جدي گرفته و به سوالات و نيازهاي نسل جوان كشور پاسخگو باشند و بر تبيين و ترويج و تقويت بينش و بصيرت ديني آنها بيفزايند تا با تلاش و فداكاري و جهاد علمي شاهد توفيقات بيشتر جوانان فرهيخته ميهن اسلامي و رشد شاخص‌هاي علمي و پيشرفت فن‌آوري در كشور باشيم.

10- حجاب، يكي از ضروريات اسلام است و رعايت آن جزء وظايف هر فرد مسلماني است. مبارزه فرانسه و غرب با حجاب اسلامي در حقيقت مبارزه با اسلام و روح آزادي‌خواهي و دموكراسي و حقوق حقه شهروندان مسلمان فرانسوي است . لذا انتظار مي‌رود كه دولتمردان غربي به جاي ستيزه گري با اسلام و مظاهر اسلامي به فكر عدالتخواهي و حفظ حرمت و كرامت انسان‌ها و شهروندان خود باشند.

در پايان ياد امام راحل و همه شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي را گرامي داشته و سلامت و سربلندي را براي ملت ايران در سايه عنايات حضرت بقيه‌الله ارواحنا فداء‌ و رهبري حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي از خداوند متعال مسئلت مي‌نمائيم.

به اميد روزي كه ملت‌هاي ستم ديده و رنج كشيده در پرتو خورشيد عدالت گستر مهدي موعود(عج) از زير بار ستم درآيند. كه نيمه شعبان نويد بخش اين پيروزي است مجلس خبرگان فرارسيدن اين ايام فرخنده را به عموم ملت شريف ايران، مراجع تقليد و رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تبريك گفته و سربلندي و عزت و اقتدار امت اسلامي و ميهن بزرگ اسلامي را از خداوند متعال مسئلت مي‌نمايد.





