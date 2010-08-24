واردات خودروهای دست دوم ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین روغنی امروز در نشستی مطبوعاتی با تاکید بر ادامه واردات خودرو به کشور، گفت: واردات خودرو همانند گذشته بدون هیچ منعی ادامه دارد و از سوی هیچ دستگاهی ممنوعیت ورود خودرو پیگیری نمی‌شود.

وی افزود: درخواست کنندگان واردات خودرو پس از اخذ تائیدیه‌های زیست محیطی ، استانداردی ، بهینه سازی سوخت و خدمات پس از فروش می توانند درخواست خود را برای واردات خودرو به کمیته خودرو اعلام کنند و در صورت داشتن تائیدیه‌های مذکور هیچ منعی برای واردات نخواهند داشت.

در ادامه محسن صالحی نیا مدیر کل صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه گفته می شود برخی خودروهای وارداتی، خودروهایی هستند که خودروهای برگشتی کشورهای پیشرفته‌ای به شمار می روند که نتوانسته‌اند خواسته آنان را تامین کنند؟ اظهارداشت: بر اساس ضوابط فنی پیش از ثبت سفارش تمامی شاخصها و استانداردهای زیست محیطی و مصرف سوخت این خودروها بررسی می شود.

وی با تاکید بر نو بودن خودرهای وارداتی، گفت: ثبت سفارش تنها برای خودروهای نو بدون هیچ کارکردی صورت می گیرد.

به گفته صالحی نیا، خودروهای سواری تنها با مدل تولید در یکسال قبل و خودرهای سنگین با مربوط به دو سال قبل می توانند وارد شوند و از واردات خودروهای قدیمی تر جلوگیری می شود.

این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن با اشاره به آئین نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، تصریح کرد: این آئین نامه با تاکید بر خدمات پس از فروش ضوابطی را پیش بینی کرده است تا مصرف کنندگان خودروهای وارداتی برای تامین قطعات و دریافت خدمات پس از فروش مشکلی نداشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر کوتاه بودن مجوزهای ورود خودرو، گفت: با توجه به درحال توسعه بودن کشور و تغییر روزانه شرایط زیست محیطی و بهینه سازی سوخت باید هر 6 ماه یکبار در مجوزهای وارداتی تجدید نظر کرد چرا که باید این خودروها قادر به تامین شرایط فعلی کشور را داشته باشند.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: باید خدمات پس از فروش مربوط به هر خودرو توان پاسخگویی به نیاز بازار را داشته باشد، در غیر این صورت از واردات خودرویی که خدمات پس از فروش مطمئنی نداشته باشد جلوگیری می شود.

وی کره ، آلمان ، چین، ژاپن و فرانسه را از صادر کنندگان اصلی خودرو به ایران برشمرد و افزود: تعداد واردات خودرو در سال گذشته حدود 42 هزار دستگاه بود که در مقابل یک میلیون و 425 هزار دستگاه خودرو تولید داخل ناچیز به نظر می رسد، ضمن اینکه تنها خودروهای داخلی به لحاظ ارزشی سهم بالایی در بازار خودرو دارند.