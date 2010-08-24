فهرست بلندبالایی از بایدها و نبایدهای زائران درطول سفر پاپ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این فهرست بلند که در پایگاه اینترنتی رسمی سفر پاپ منتشر شده از کاتولیکهایی که می‌خواهند در مراسم عمومی سفر پاپ در گلاسکو، لندن و بیرمینگهام شرکت کنند خواسته شده همراه خود وسائلی چون کرم ضد آفتاب، پرچم و صندلیهای تاشو داشته باشند و از حمل نوشیدنی‌های الکلی، چترهای بزرگ به عنوان آلاچیقهای همراه و شمع خودداری کنند چراکه این وسائل می‌توانند به مثابه تهدید تلقی شوند.

در این فهرست به طور خاص به وووزلا، که میان طرفداران بازیهای جام جهانی افریقای جنوبی محبوب شد اشاره نشده است، اما تأکید شده است که هرگونه آلت موسیقی و سوتی که صدای یکنواخت داشته باشد در فهرست اشیاء ممنوع تلقی می‌شود.

سفر چهار روزه پاپ به بریتانیا از 16 تا 19 سپتامبر صورت می‌گیرد و پس از سفر پاپ ژان پل دوم در سال 1982 به بریتانیا که یک سفر معنوی بود این سفر نخستین سفر رسمی پاپی به بریتانیا تلقی می‌شود.

انتظار می‌رود در طول این سفر تظاهرات مختلفی صورت گیرند از جمله سکولاریستهای منتقد هزینه های این سفر و همچنین افراد معترض به رسوایی‌های جنسی که در سراسر کلیساهای کاتولیک جهان رسوایی به بار آورد تظاهرات خواهند کرد. اما از سوی دیگر نیز انتظار می‌رود دهها هزار نفر از پنج میلیون پیرو کلیسای کاتولیک در بریتانیا در مراسم عمومی این دیدار شرکت کنند.

براساس اعلام قبلی حدود 85 هزار نفر در مراسم نیایشی شبانه در هایدپارک لندن شرکت می‌کنند و قرار است بین 65 تا 70 هزار نفر در مراسم تقدیس کاردینال جان هنری نیومان که مذهب خود را از انگلیکن به کاتولیک تغییر داد در بریتانیا شرکت کنند.

همچنین 100 هزار نفر نیز در مراسم عشای ربانی گلاسکو در اسکاتلند شرکت می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم می‌توانند همراه خود پتو، چراغ قوه، دوربین و وسائل پیک نیک با کارد و چنگال غیر استیل و لیوانهای غیر شکستنی داشته باشند اما اندازه سبد پیک نیک آنها نباید از حد مجاز فراتر رود.