به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار عبارتند از:"سهام دختر هویزه" پروانه مرزبان و ابوطالب صادق دقیقی، "قانا" محمد رضا عباسیان، "مادر شهر" نرگس آبیار، "شیر صحرا" پناه بر خدا رضایی، "تا همیشه" مرتضی مطوری، "دیوار" الهام حسین زاده، "تهران ثقل جهان" سید محسن شهابی،"غروب روز بعد" مرتضی پایه شناس، "پژواک یک شهر" عاطفه خادم الرضا، "اشا و هیشتا" جعفر باقرنیا، "من به راحتی خدا را بوس می کنم" سعید صادقی و"عملیات غیرممکن" مهدی شاه محمدی، "شاعر سپیده" امیر حسین نوروزی، "رستاخیز" محمد علی فارسی، "روسری های رنگی ها" مشترک ( دستگرد)،"اکتشاف در میدان مین" مجید آشتیانی پور، "قاب سرد" حامد خسروی، "حلقه در خاک" حمید زرگر نژاد و داریوش مدنی زاده، "و بیاید روزی" شاهد سلطانی، "شور وسرور" عباس صالح مدرسه ای، "از هوا پروانه می بارد" سید رحیم حسنی،"فالگوش" محمد رضا فرزاد، "انقلاب چیست" ماجد نیسی و "حاجی گولیت" رضا درستکار،"اپیزود خواب شیرین از فیلم من عکاس نیستم" مهرداد غفارزاده، "چشمهایش" محسن ظریفی پور، "اطاق سفید" سیاوش مقدم، "پناهگاه" بهزاد رسول زاده، "شاید دور شاید نزدیک" سروش محمد زاده، "به سوی فرار"عبدالحمید ارجمند،"عاشق آمریکا" حسین شریف، "در کتان و کفن" ابراهیم سعیدی نژاد، "موج زنده" حبیب احمد زاده، "نفس تنگ" سید روح ا... حجازی، "فرشته" پرشنگ بشیری و "روزی شبیه دیروز" محسن قیصری ، "خبرنگار جنگی" وحید زارع زاده، "مدار صفر درجه" محمود رحمانی، "درهای بسته ودیوارهای بلند" مرتضی شعبانی، "سقف آسمان" وحید چاووش، "پدر" اصغر بختیاری، "داوطلب مرگ" سیاوش سرمدی، "روایت نزدیک" علی محمد ذوالفقاری، "جنگ آرام" علی محمد قاسمی، "شرق حماسه" اکبر کشتکار، "کوچه های زر" پیمان نهان قدرتی،"61 " ایرج کیانیان، "خانه دوازدهم" حمید نظیری آستانه، "زنبق و خاکستر" محمد رضا عرب و"بحران کوزوو" محمد رضا عرب ، "جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده" منوچهر مشیری، "دلیران البرز" شهیدان هداوند محمد عموری، "ملاقات پشت دیوار اشرف" مرتضی پایه شناس، "همیشه قهرمان" محمد شاخصی، "عبور از بحران" دزهیر میر محمدی، "هشت سالمه" موسی پائین محلی، "من پرتقالی هستم" میثم قاعدی،"اپیزود عاشق لیلا از فیلم انقلاب اسلامی در 6 اپیزود" فرحناز شریفی و "الرماد" حبیب باوی ساجد .

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از 29 شهریور تا 2 مهرماه در تهران و هشت استان کشور و همزمان در چند کشور اسلامی برگزار می شود.

