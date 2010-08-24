مصر خطوط " تاکسی پرنده" راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام مصر، هم اکنون عبور و مرور در مصر و به ویژه پایتخت آن قاهره، با وجود استفاده از سه سطح زمینی (جاده ای)، زیر زمینی (تونل های متعدد) و رو زمینی (پل های هوایی) همچنان با ازدحام و ترافیک صورت می پذیرد.

این مسئله مقامات مصری را از چند سال پیش به فکر استفاده از هواپیماهای کوچک و بالگرد به عنوان اورژانس هوایی برای انتقال بیماران اورژانسی رسانده است. اما مقامات قاهره در نظر دارند از سال 2011 استفاده از پروازهای هوایی را برای انتقال مسافران نیز در دستور کار قرار دهند.

این پروازهای هوایی از طریق هواپیماها و بالگردهایی صورت می گیرد که نام "تاکسی پرنده" برای آن انتخاب شده است. بر این اساس، شرکت هواپیمایی "اسمارت" مصر هم اکنون اجرای این طرح را در سال آینده در دستور کار خود قرار داده است.

گفته می شود قیمت استفاده از خدمات این هواپیماها برای پروازهای درون شهری و بین شهری از قیمت بلیط هواپیما ارزانتر و البته از بلیط اتوبس های بین شهری گرانتر است.

"وائل المعداوی" مدیرعامل شرکت تازه تاسیس "تاکسی پرنده" وابسته به هواپیمایی اسمارت در این باره اظهار داشت: این پروازهای هوایی همچون استفاده از خدمات یک لیموزین شخصی است که می توانید با آن به هرجایی که می خواهید بروید و یا ساعتی آن را کرایه کنید.

وی افزود: هم اکنون بررسی ها در زمینه استفاده از تاکسی پرنده در مسیرهای بین شهری آغاز شده است اما در سال آتی حتما این خدمات ارائه خواهد شد.

رئیس این شرکت هوایی مصری با اشاره به امتیازات هواپیماهای استفاده شده در طرح تاکسی پرنده، اظهار داشت: این هواپیماها دو مزیت ویژه دارند؛ نخست اینکه 40 درصد کمتر از موتور هواپیماهای عادی سوخت مصرف می کند و در درجه دوم به باند فرود طولانی احتیاج ندارد.

المعداوی با اشاره به مذاکره با شرکت های خارجی در زمینه خرید هواپیماهای لازم برای این طرح افزود: پس از بررسی های اخیر خود با شرکت "بمباردیر" کانادا به توافقاتی رسیده ایم.