نیروی مشترک ایران و پاکستان در مرزها/ انتصاب گالانت هشدار به بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به خبرنگاری که گفت مقامات آمریکایی اعلام کردند آزمایشات اخیر جنگ افزار از سوی ایران تهدیدی علیه منطقه است ، تصریح کرد: مقاماتی که درباره توان دفاعی ما ابراز نگرانی کرده اند با هر نیتی که این اظهارات را دارند برداشت درستی ندارند.

توان دفاعی بازدارندگی دارد

وی افزود: اصولا کشورها وقتی که توان دفاعی پیدا می کنند این توان در جهت بازدارندگی نقش ایفا می کند و در راستای برقراری ثبات موثر است.

نیروگاه بوشهر امن است

مهمانپرست همچنین در رابطه با اخبار منتشر شده از اظهار نگرانی کویت پیرامون نیروگاه بوشهر با توجه به نزدیکی این نیروگاه به این کشور، تصریح کرد: نیروگاه بوشهر با توجه به استانداردهای بالایی که در زمینه ایمنی آن صورت گرفته است، هیچ جای نگرانی پیرامون آن وجود ندارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ایمنی نیروگاه بوشهر را تایید کرده است.

ترکیه و برزیل در مذاکرات وین باشند

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پیرامون احتمال ورود ترکیه و برزیل به مذاکرات ایران با گروه وین سئوال کرد، بیان داشت: با توجه به اینکه نشست جمهوری اسلامی ایران با گروه وین پیرامون تبادل سوخت است و با توجه به اینکه در مذاکرات ایران با گروه وین اعلامیه تهران مبنای کار است، ترکیه و برزیل به عنوان کشورهای مستقلی که در امضای بیانیه تهران نقش داشته‌اند، حضورشان می‌تواند در مذاکرات ایران با گروه وین مفید باشد.

رئیس جمهور حساس است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی پیرامون انتصاب برخی افراد به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور این اقدام را نشان دهنده اوج توجه دستگاه اجرایی کشور به موضوعات مهم در عرصه سیاست خارجی عنوان کرد.

وی انتصاب افراد در مناطق مختلف را اقدامی معمول در کشورهای مختلف خواند و گفت: کشورها در مناطق حساس نمایندگانی ویژه منصوب می کنند و فکر می کنیم اقدام اخیر از سوی رئیس جمهور با توجه به حساسیت ایشان باعث خواهد شد که دستگاه سیاست خارجی با حمایت های رئیس جمهور به توفیقات بیشتری دست یابد.

امام موسی صدر همچنان در دستور کار

خبرنگاری در رابطه با آخرین پیگیری ها برای مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر و نقش دولت لیبی در این باره، سوال کرد که دستیار ویژه وزیر خارجه در این باره گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و فکر می کنیم همه باید تلاش کنند که سرنوشت این شخصیت بزرگ اسلامی هر چه سریعتر مشخص شود.

وی اضافه کرد: رابطه ما با لیبی می تواند در ابعاد مختلف به بهره برداری از ظرفیت ها بینجامد.

زمان دیدار جلیلی-اشتون و ایران-گروه وین

مهمانپرست در رابطه با زمان مذاکرات جلیلی - اشتون و نیز مذاکرات ایران با گروه وین تصریح کرد: زمان مذاکره با وین هنوز قطعی نشده و زمانی نیز برای مذاکره آقای جلیلی و خانم اشتون نهایی نشده است ما اعلام آمادگی کرده ایم که برای مذاکره با گروه وین هر چه سریعتر این اقدام صورت بگیرد و زمینه برای شروع گفتگوها فراهم است. به محض اینکه درباره زمان و مکان به توافق برسیم گفتگو آغاز می شود.

وی زمان مذاکرات جلیلی - اشتون را نیز اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر عنوان کرد و گفت: باید دید چه زمانی مورد توافق قرار می گیرد.

اظهار تعجب از اظهارات غرب

خبرنگاری اظهارات برخی مقامات غربی مبنی بر اینکه بعد از راه اندازی نیروگاه بوشهر ایران نیازی به غنی سازی ندارد را خاطر نشان کرد که مهمانپرست در این باره با اظهار تعجب از این اظهارات تصریح کرد: اینکه درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر برخی از مقامات غربی اظهار می کنند که این اتفاق به معنای این است ایران نیازی به غنی کردن اورانیوم احتیاجی ندارد خیلی جای تعجب دارد زمانی که تاسیسات اتمی کارش را شروع می کند و قرار است فعالیت های هسته ای نیز توسعه یابد معنای طبیعی آن این است که حتما نیاز به غنی سازی و تامین سوخت وجود دارد.

حداقل 20 نیروگاه مثل بوشهر نیاز داریم

مهمانپرست تاکید کرد: تعداد نیروگاه های اتمی ما باید حداقل به 20 برابر ظرفیت نیروگاه بوشهر برسد همین طور در رابطه با رآکتورهای تحقیقاتی نیز ما نیاز به تاسیسات جدید داریم و برای راه اندازی این تاسیسات برنامه ریزی لازم باید صورت بگیرد همچنین برای تامین سوخت آنها نیز باید پیش بینی لازم را داشته باشیم.

از مسئول دفترش بپرسید!

خبرنگاری با اشاره به اینکه رئیس جمهور قرار است به زودی به منظور شرکت در مجمع سازمان ملل عازم نیویورک شود پرسید آیا اوباما قرار است با رئیس جمهور ایران دیدار کند که مهمانپرست در این باره گفت: آقای احمدی نژاد طبق برنامه مشخص در مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا می کند و مطالب خود را مطرح خواهد کرد. اینکه اوباما چه برنامه ای دارد را از مسئول دفترش سئوال کنید.

توانمندی دفاعی ایران بومی است

مهمانپرست در رابطه با پیگیری قرارداد تحویل سامانه های دفاعی اس 300 به ایران بیان داشت: در رابطه با امکانات مورد نیاز دفاعی کشور همانطور که شاهد بوده اید توانمندی دفاعی ما با توجه به دانش بومی رو به افزایش است و رونمایی از پروژه های بزرگ باعث می شود همه نگاه ها معطوف به توان داخلی شود.

وی خاطر نشان کرد: قراردادهایی که ما با کشورهای مختلف از جمله روسیه داریم امیدواریم با اجرای تعهدات از سوی کشورها بتوانیم شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط باشیم.

نظری نداریم

یکی از خبرنگاران در رابطه با اظهارات صورت گرفته پیرامون حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران سئوال کرد و مهمانپرست با بیان اینکه این بحث قضایی است، گفت: پرونده ها را باید قوه قضائیه بررسی کند و ما اظهار نظر خاصی در این رابطه نداریم.

علت بی پاسخ ماندن درخواست ملاقاتهای یک سفیر

این خبرنگار همچنین در رابطه با درخواست های بی پاسخ سفیر انگلیس برای ملاقات با شخصیت ها و گروههای ایرانی سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: اینکه ملاقات های سفیر انگلیس با مخالفت های علماهای ما روبرو می شود دلیلش واضح است، عملکرد کشورها، اظهارات و مداخلات آنان به خصوص انگلیس در مسائل داخلی ایران زمینه منفی را ایجاد کرده و طبیعی است مقامات و علما به راحتی آمادگی برای پذیرش این افراد را اعلام نمی کنند. اگر می خواهند فضا عوض شود باید در عملکردها تجدید نظر کنند.

تابعیت مضاعف را قبول نداریم

خبرنگار خبرگزاری فرانسه در رابطه با وضعیت شهروند ایرانی - هلندی که در ناآرامی های عاشورا دستگیر شده و دولت هلند خواستار پیگیری آن شده است سئوال کرد که مهمانپرست در این باره توضیح داد: پرونده هایی که مربوط به افرادی می شود که غیر از تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری را هم دارند چون ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم آنها را ایرانی می دانیم لذا مثل بقیه ایرانیان موضوع آنها بررسی و احکام عادلانه پیرامون آنها صادر خواهد شد.

تحرکات ایران برای بسیج عمومی کمک به سیلزدگان

خبرنگار روزنامه تهران تایمز با اشاره به فاجعه اخیر سیل در کشور پاکستان از کم توجهی کشورهای اسلامی برای کمک به مردم سیل زده پاکستان انتقاد کرد که مهمانپرست در این باره گفت: حرف درستی است فاجعه پاکستان متاسفانه ابعاد وسیعی دارد. 20 میلیون از هم کیشان ما دچار بحران جدی شده اند و مشکلات زیادی آنان را تهدید می کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کاروان های کمک رسانی به مردم پاکستان را اعزام کرده و علاوه بر این با اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نیز رایزنی هایی داشته ایم و مصوبه این سازمان برای کمک رسانی سریع به مردم پاکستان بسیجی از کمک ها را به دنبال خواهد داشت.

مهمانپرست با اشاره به عضویت ایران و پاکستان در سازمان اکو خاطر نشان کرد: با رایزنی با اعضای اکو این موضوع مطرح شده و اعضای اکو بنا دارند علاوه بر کمک های مادی بسیج مردمی نیز برای کمک به مردم سیل زده داشته باشند و امیدواریم با یک بسیج عمومی مردم ما نیز آنچه که می توانند کمک کنند تا هر چه سریعتر شاهد بهبود اوضاع در پاکستان باشیم.

وی همچنین به سفر وزیر کشور پاکستان به تهران اشاره کرد و گفت: هیئتی از ایران برای بازدید از ابعاد فاجعه عازم پاکستان شده اند و باید همه کمک کنیم تا آوارگان سیل از گرفتاری نجات یابند.

انتصاب گالانت هشدار به بشریت است

خبرنگاری با اشاره به مطالب رسانه های غربی که انتصاب گالانت به عنوان رئیس ستاد ارش رژیم صهیونیستی را هشداری علیه ایران دانستند نظر مهمانپرست را در این باره جویا شد که وی در پاسخ گفت: اینکه گالانت جنایت کار و قصاب جنگ 22 روزه به عنوان رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی منصوب شده هشدار به ایران نیست بلکه هشدار به بشریت است که چه جنایتکارانی به این سمت ها گمارده می شوند. گالانت مقصر اصلی جنگ غزه شناخته می شود و باید به حال دنیا تاسف خورد که چرا در رابطه با چنین جنایتکارانی اقدامی جدی صورت نمی دهند.

حرف جو بایدن درست است

یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد جو بایدن اخیرا اظهار داشته دخالت های برخی کشورها از جمله ایران باعث بی ثباتی در عراق است که مهمانپرست در پاسخ به وی تاکید کرد: اینکه آقای بایدن اظهار کرده دخالت برخی کشورها باعث بی ثباتی در عراق است حرف درستی است ما توصیه می کنیم آمریکایی ها از دخالت در امور داخلی عراق خودداری کنند و اجازه دهند مردم عراق با درک و آگاهی سیاسی که دارند مسائل را حل و فصل کنند.

مذاکرات سازش به نتیجه نمی رسد

شروع مذاکرات سازش موضوع سئوال یکی از خبرنگاران از مهمانپرست بود که وی در این باره با اشاره به اینکه همه باید برای حل مشکلات خارومیانه از جمله موضوع فلسطین تلاش کنند تصریح کرد: اینکه مذاکرات سازش به نتیجه بینجامد ما فکر نمی کنیم به نتیجه برسد چون ریشه مشکلات فلسطین باید حل شود.

وی افزود: تا وقتی ملت فلسطین از سرزمین خود آواره باشند نمی توان شاهد حل مشکلات فلسطین بود. پیشنهاد ما این است اگر به دنبال حلمشکلات هستند شرایطی فراهم شود تا مردم اصلی فلسطین به سرزمین مادری خود برگردند و دیگران نیز به کشورهای خود برگردند تا انتخاباتی برگزار شود هر کس که پیروز شد رهبری را بر عهده گیرد.

همکاری مشترک امنیتی ایران و پاکستان

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون راه اندازی نیروی امنیتی مشترک بین ایران و پاکستان گفت: ما و پاکستان در مرز دچار مشکل هستیم و در راستای فعالیت تروریست ها که با کمک برخی کشورهای منطقه ای یا فرامنطقه ای تحرکاتی دارند باید با هم کار نزدیک تری انجام دهیم. به ویژه نیروهای امنیتی دو کشور باید به صورت مشترک در رایزنی دائم حرکات تروریستی را خنثی کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در خاتمه گفت: گروه های تروریستی مربوط به منطقه ما نیستند و با کمک سایر کشورها حمایت می شوند. معتقدیم باید ریشه تروریسم از بین برود.

مهمانپرست در آغاز نشست هفتگی خود با خبرنگاران هفته دولت و آغاز سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر را تبریک گفت.