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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

آل اسحاق خواستار شد:

تعریف پاردایم تازه در تجارت خارجی ایران

تعریف پاردایم تازه در تجارت خارجی ایران

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره "مدیریت واردات"، گفت: نگرش اصلی در تنظیم استراتژی و بیان ماموریت می‌بایست بر مبنای تولید صادرات محور مبتنی بر "نگرش درون زای بیرون‌نگر" استوار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق، استراتژی مدیریت واردات ‌را واردات برای تولید در جهت تامین بهینه نیازهای داخلی و صادرات، تعریف کرد و گفت: با توجه به نظر مقامات ارشد کشور مبنی برافزایش تولید صادرات محور ، تکاپو و تلاش مضاعفی در این وزارتخانه برای بهبود تولید و تصرف بازارهای صادراتی بیشتر صورت گرفته است. 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر تولید صادرات محور و مدیریت واردات این دو را مکمل یکدیگر خواند و تصریح کرد: صادرات، بویژه صادرات صنعتی باید بعنوان موتور محرک اقتصاد در راستای تحقق استراتژی توسعه صادرات در پنج دهه اخیر، رشد و شکوفایی بی نظیری برای بسیاری از اقتصادهای جهان به همراه داشته است.

وی ادامه داد: بنابراین برون نگری در سیاست‌های تجاری باید به عنوان پارادایم تجاری مطرح شود و در عین حال سیاست‌های اقتصادی در راستای توسعه صادرات تنظیم شود.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد ذهنیت درون‌گرایی در اقتصاد عمر زیادی از کشور ما را گرفته است و تا زمانی که اقتصادمان  جهانی نشود و ادبیات جهانی، تکنولوژی و فرآیند و سلیقه جهانی در حوزه صادرات و اقتصاد حاکم نشود، نمی‌توان به نقطه بهینه‌ای دست یافت.

وی وارداتی را تاکید کرد که منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات شود که مفهوم آن افزایش اشتغال ، نشاط و توان اقتصادی و توان رقابت و حضور در صحنه‌های بین‌المللی است.
 
آل اسحاق به نقش اساسی وزارت بازرگانی در تببین این استراتژی اشاره کرد و گفت: باید وزارت بازرگانی را از درگیری با مسائل حاشیه‌ای و زودگذر دور کرد تا به ماموریت اصلی  که همان تعریف و تدوین پارادایم جدید بازرگانی براساس شرایط  زمانی است، بپرازد.

به گفته وی، سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت کالا بدون سوخت در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهایی نظیر چین‌، مالزی و تایوان بین 50 تا 70درصد بود. در اقتصاد امروز جهان کشورها، واردات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که در راستای توسعه صادرات باشد و ورود کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نیمه‌ساخته بخشی از همین سیاست است.
کد مطلب 1139421

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