تعریف پاردایم تازه در تجارت خارجی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق، استراتژی مدیریت واردات ‌را واردات برای تولید در جهت تامین بهینه نیازهای داخلی و صادرات، تعریف کرد و گفت: با توجه به نظر مقامات ارشد کشور مبنی برافزایش تولید صادرات محور ، تکاپو و تلاش مضاعفی در این وزارتخانه برای بهبود تولید و تصرف بازارهای صادراتی بیشتر صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر تولید صادرات محور و مدیریت واردات این دو را مکمل یکدیگر خواند و تصریح کرد: صادرات، بویژه صادرات صنعتی باید بعنوان موتور محرک اقتصاد در راستای تحقق استراتژی توسعه صادرات در پنج دهه اخیر، رشد و شکوفایی بی نظیری برای بسیاری از اقتصادهای جهان به همراه داشته است.

وی ادامه داد: بنابراین برون نگری در سیاست‌های تجاری باید به عنوان پارادایم تجاری مطرح شود و در عین حال سیاست‌های اقتصادی در راستای توسعه صادرات تنظیم شود.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد ذهنیت درون‌گرایی در اقتصاد عمر زیادی از کشور ما را گرفته است و تا زمانی که اقتصادمان جهانی نشود و ادبیات جهانی، تکنولوژی و فرآیند و سلیقه جهانی در حوزه صادرات و اقتصاد حاکم نشود، نمی‌توان به نقطه بهینه‌ای دست یافت.

وی وارداتی را تاکید کرد که منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات شود که مفهوم آن افزایش اشتغال ، نشاط و توان اقتصادی و توان رقابت و حضور در صحنه‌های بین‌المللی است.



آل اسحاق به نقش اساسی وزارت بازرگانی در تببین این استراتژی اشاره کرد و گفت: باید وزارت بازرگانی را از درگیری با مسائل حاشیه‌ای و زودگذر دور کرد تا به ماموریت اصلی که همان تعریف و تدوین پارادایم جدید بازرگانی براساس شرایط زمانی است، بپرازد.



به گفته وی، سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت کالا بدون سوخت در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهایی نظیر چین‌، مالزی و تایوان بین 50 تا 70درصد بود. در اقتصاد امروز جهان کشورها، واردات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که در راستای توسعه صادرات باشد و ورود کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نیمه‌ساخته بخشی از همین سیاست است.