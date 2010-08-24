مرکز اسکان بانوان بی خانمان در پایتخت ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد روزبهانی در مورد وضعیت گرمخانه ها در سطح شهر تهران گفت: ظرفیت گرمخانه ها یا همان مراکز اسکان شبانه در فصل زمستان افزایش می یابد چرا که به طور معمول استقرار این افراد در فصل زمستان بیش از فصل تابستان است.

وی با بیان اینکه فصل تابستان، فصل کار است واین افراد اغلب تابستان ها به اشتغال مشغول هستند، افزود: به این دلیل در تابستان، گرمخانه ها خلوت تر است و شهرداری مراکز گرمخانه خود را در فصل زمستان توسعه می دهد.

روزبهانی با اشاره به اقدامات مطلوب صورت گرفته در زمینه افراد بی خانمان گفت: این اقدامات منجر به کاهش اسکان این افراد در گرمخانه ها شده این در حالی است که پیش از این گرمخانه ها مراکز اسکان معتادان بود اما با توسعه خدمات مددکاری این افراد به مراکز بازپروری معرفی شدند و هزینه درمان آنها نیز توسط شهرداری تهران پرداخت می شود.

مرکز بهمن عاری از معتادان بی خانمان

مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با بیان این که هم اکنون در مرکز بهمن شهرداری هیچ فرد معتادی سکونت ندارد و تمام افراد ساکن در این گرمخانه تحت نظر مددکاران قرار دارند، اظهار کرد: افراد معتاد پس از بازپروری به مراکز آموزش فنی حرفه ای اعزام شده و دوره های گوناگون آموزشی را طی می کنند.

اجرای مراسم لیالی قدر در گرمخانه ها

روزبهانی در مورد خدمات این مراکز به مناسبت ماه مبارک رمضان در گرمخانه ها اظهار کرد: گرمخانه ها عموما پس از اذان مغرب تا اذان صبح پذیرش دارند که برای دادن سحری هماهنگیهای لازم صورت گرفته و علاوه بر آن مراسم ویژه ای از قبیل مراسم سوگواری و برپایی سفره افطار برای لیالی قدرپیش بینی شده است.

وی در ادامه از برگزاری مراسم افطاری ویژه مددجویان در گرمخانه های شهرداری تهران خبر داد گفت: تقویت ریشه های اعتقادی مددجویان از مهمترین برنامه های ماه مبارک رمضان است.

مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران افزود: در مجموع آموزش روخوانی قرآن به مددجویان، برگزاری مراسم افطاری و مناجات قبل از افطار و سحر در گرمخانه ها و مراکز از جمله برنامه های معنوی این ماه مبارک است.

مرکز شماره 2 خاوران برای اسکان بانوان بی خانمان

روزبهانی در مورد اسکان بانوان در گرمخانه ها گفت: با توجه به این که تعداد بانوان بی خانمان در سطح شهر در مقایسه با آقایان اندک است، یک مرکز برای اسکان آنها در نظر گرفته شده که مرکز شماره دو خاوران است.

وی افزود : وضعیت زنان بی خانمان پس از اسکان در مرکز شماره دو خاوران بررسی وبه مقام های قانونی منعکس می شود و پس از آن به مراکز بهزیستی یا خانواده هایشان منتقل می شوند اما در طول زمان اسکانشان در گرمخانه از خدمات درمانی برخوردار می شوند.

مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران در مورد افزایش مراکز گرمخانه های شهرداری در سال جاری با بیان این که با اقدامات مطلوب شهرداری در زمینه خدمات دهی و مددکاری بسیاری از معتادان پس از باز پروری به خانه هایشان برگشته و در مجموع تعداد بی خانمان ها در این مراکز کاهش یافته ، تصریح کرد: هم اکنون اصلی ترین برنامه ما توسعه خدمات دهی و مددکاری به بی خانمانان است و امیدواریم تنها شاهد خدمات دهی گرمخانه ها به افراد مستاصل باشیم .



