پزشکان نمونه و پیشکسوت سمنانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان صبح سه شنبه در آیین تجلیل از پزشکان نمونه و پیشکسوت سمنان گفت: زمینی برای سازمان نظام پزشکی استان سمنان با موافقت و همیاری استانداری سمنان تحویل سازمان شده است.

محمد فرانوش با اشاره به فعالیت های سازمان نظام پزشکی استان گفت: این سازمان با نگاهی برابر به بخش های خصوصی و دولتی با دانشگاه علوم پزشکی سمنان همکاری می کند.

به گفته وی، امسال 14 برنامه به صورت مدون توسط سازمان نظام پزشکی برگزار می شود و برای رسیدگی و پاسخگویی به شکایات به دنبال بروز رسانی و تحول جدی در این زمینه هستیم.

در این آیین به مناسبت سالروز تولد بوعلی سینا و روز پزشک و داروساز از نجمه فائز، سودابه یغمایی، بهاره احدی، محمد صادق یزدی ها، وحید سمنانی و کوروش دری تجلیل شد.

این شش نفر شامل دو پزشک، یک نفر داروساز، یک نفر دندانپزشک، یک نفر پزشک خانواده و یک نفر دکتر آزمایشگاه بود که بر اساس معیارهایی از قبیل پیشکسوت بودن، فعالیت علمی، داشتن وجدان کاری و رعایت حقوق بیماران انتخاب شدند.

در چند سال اخیر تجلیل از پیشکسوتان پزشک استانی به صورت ستاد برگزار می شود که برای برگزاری این مراسم نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بیمه ها و هلال احمر نقش دارند.