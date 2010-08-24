30 روستای کهگیلویه و بویراحمد گازدار می شود

هوشنگ صیدالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: بااحتساب این تعداد، تعداد روستاهای دارای گاز استان، به بیش از 262 روستا خواهد رسید.

وی بیان کرد: هم اکنون عملیات گازرسانی به ده روستای بالای 20 خانوار در استان در حال اجراست.

صیدالی یادآور شد: مطالعه طرح گازرسانی به 20 روستای دیگر نیز رو به اتمام است که در آینده نزدیک عملیات اجرایی این طرحها نیز آغاز می شود.

وی اظهار داشت: از این تعداد شش روستا در ‏شهرستان کهگیلویه، سه روستا در چرام، یکروستا در گچساران و 10 روستا نیز در ‏حوزه شهرستان بهمئی قرار گرفته است. ‏

وی عنوان کرد: 19 روستا از این تعداد، جز مصوبات سفر دور سوم هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد است.