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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

تا پایان امسال؛

30 روستای کهگیلویه و بویراحمد گازدار می شود

30 روستای کهگیلویه و بویراحمد گازدار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا پایان امسال 30 روستای دیگر در این استان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

هوشنگ صیدالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: بااحتساب این تعداد، تعداد روستاهای دارای گاز استان، به بیش از 262 روستا خواهد رسید.

وی بیان کرد: هم اکنون عملیات گازرسانی به ده روستای بالای 20 خانوار در  استان در حال اجراست.

صیدالی یادآور شد: مطالعه طرح گازرسانی به 20 روستای دیگر نیز رو به اتمام است که در آینده نزدیک عملیات اجرایی این طرحها نیز آغاز می شود.

وی اظهار داشت: از این تعداد شش روستا در ‏شهرستان کهگیلویه، سه روستا در چرام، یکروستا در گچساران و 10 روستا نیز در ‏حوزه شهرستان بهمئی قرار گرفته است. ‏

وی عنوان کرد: 19 روستا از این تعداد، جز مصوبات سفر دور سوم هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد است.

کد مطلب 1139444

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