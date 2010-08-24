تشریح جزئیات نظام آموزش مهارتی / زمزمه ایجاد یک وزارتخانه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس امروز سه شنبه در نشست خبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی در تشریح چارچوبهای نظام آموزش مهارتی گفت: ممکن است یک وزارتخانه جدید برای ساماندهی نظام آموزش مهارتی در کشور ایجاد شود که این کار را با قانوگذار پیش می بریم. با جدا شدن آموزش مهارتی از وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش شاهد کوچکتر شدن این دو وزارتخانه خواهیم بود و در این صورت این امکان وجود دارد که قانونگذار به این جمع بندی برسد که وزارت آموزش مهارتی تشکیل شود.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی سابقه آموزشهای مهارتی در ایران را 100 ساله عنوان کرد، اذعان داشت: آموزشهای مهارتی در کشور با سبکی که تا کنون پیش رفته است نتوانسته نیازهای واقعی جامعه را برآورده کند و همچنان نیروهایی حتی با تحصیلات عالی داریم که از مهارتهای کافی برای احراز مشاغل مختلف در کشور برخوردار نیستند ایران از نظر تعداد نفراتی که در نظام آموزش مهارتی فعلی آموزش می بینند و از نظر تعداد آموزشکده ها در منطقه رتبه نخست را دارد در حالیکه از نظر کیفیت و کارایی در انتهای جدول قرار دارد.

دانشجویان نظام آموزش مهارتی به طور مستقیم وارد بازار کار می شوند

پورعباس با بیان اینکه نظام های آموزشی مهارتی و تئوریک در 81 کشور به طور مستقل از یکدیگر عمل می کنند، گفت: هر دو نظام مهارتی و تئوریک مبتنی بر علم و دانش هستند اما محصول نظام آموزشی مهارتی به طور مستقیم وارد بازار کار می شود و محصول نظام آموزشی تئوریک و آکادمیک برای ورود به بازار کار نیازمند سپری کردن دوره های تکمیلی است. هر کدام از این نظامها در بستر خود قابل رشد هستند یعنی اگر قصد توسعه آموزش مهارتی در بستر آموزش تئوریک را داشته باشیم منجر به کندی حرکت و در نهایت توقف آموزش مهارتی می شود چرا که استانداردهای بسترهای این دو نظام آموزشی متفاوت است.

وی از طراحی نظام آموزشی مهارتی با استقلالی تام از نظام آموزشی تئوریک خبر داد و گفت: پویایی و تغییر روز به روز در نظام آموزش مهارتی از ویژگی های این نظام است این درحالیست که در نظام تئوریک تغییرات خیلی تأثیرگذار نیستند. به این ترتیب تغییرات در نظام آموزش مهارتی با تغییر نیازهای بازار کار و توسعه تکنولوژی اتفاق می افتد لذا ممکن است برخی رشته ها پس از چند سال برچیده شوند.

ویژگی مدارک نظام آموزش مهارتی

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی مدارک نظام آموزش مهارتی را قابل تطبیق و معادلسازی با مدارک نظام آموزشی آکادمیک دانست و گفت: در نظام آموزش مهارتی دانشجو یک دانشجوی مهارتی است و استاد نیز تعریف ویژه ای دارد که در قالب استانداردهای وزارت علوم نمی گنجد. بخش عمده اساتید نظام آموزش مهارتی در کارخانجات و محیط های کار فعال هستند لذا باید با ایجاد سازمانی جدید به تعریف جدید استاد برسیم و به استادهای نظام آموزشی مهارتی هویت بخشی کنیم.

ویژگی اعضای هیئت علمی نظام آموزش مهارتی

پورعباس تنوع در تخصص های در نظر گرفته در نظام آموزش مهارتی را بالاتر از تنوع تخصص های نظام آموزش آکادمیک دانست و خاطرنشان کرد: اگر در نظام آموزش آکادمیک تعداد مقالات معیار ارتقای اساتید است در نظام آموزش مهارتی اعضای هیئت علمی بر اساس تعداد اختراعاتشان ملاک هستند همچنین در نظام آموزش مهارتی 30 درصد وقت دانشجو در محیط دانشگاه و 70 درصد در کارخانجات می گذرد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه ایران نودویکمین کشوری است که در جهت ایجاد نظام آموزشی مهارتی مستقل اقدام می کند، درباره اعتبار مدارک این نظام نیز گفت: در آینده نه چندان دور که نظام آموزش مهارتی طراحی شد مدارکش نیز در داخل خارج کشور قابل ارزیابی خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: آموزش عالی اجازه توسعه به دانشگاه علمی کاربردی در بستر آموزش آکادمیک را نمی دهد.