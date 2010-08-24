اجرای 916 پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن صبح "سه شنبه" در نشست خبری هفته دولت از افتتاح 916 پروژه و طرح عمرانی در هفته دولت خبر داد و افزود: در هفته جاری با حضور معاون اول رئیس جمهور به طور همزمان 189 طرح عمرانی در کرج، 97 طرح در شهریار، 80 طرح در شهر تهران، 58 طرح در ورامین، 58 طرح در پاکدشت، 58 طرح در فیروزکوه، 54 طرح در ساوجبلاغ، 49 طرح در شمیرانات، 46 طرح در دماوند، 45 طرح در اسلامشهر، 17 طرح در رباط کریم و 6 طرح عمرانی در شهر قدس به اعتبار یکهزار و 600 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: در مجموع طرحها و پروژه هایی که در این هفته به بهره برداری می رسد شامل 858 طرح شهری، 58 طرح روستایی، 147 پروژه آبرسانی، 50 پروژه آموزشی، 187 پروژه خدمات شهری، 11 پروژه گردشگری، 77 پروژه صنعتی، 54 پروژه برق رسانی، 40 پروژه مخابراتی، 43 پروژه عمران روستائی، 51 پروژه ساخت درمانگاه و بیمارستانی، ایجاد هشت جایگاه سوخت، 11 پروژه راه و ترابری، هفت پروژه مراکز توانبخشی، 14 مرکز فنی حرفه ای، 43 پروژه طرح کشاورزی، هفت پروژه عشایری و افتتاح دو کلانتری است.

انتقال آب از سد ماملو به تهران تا پایان سال 90

استاندار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات دولت برای تامین آب شرب مورد نیاز شهرهای حاشیه تهران اظهار داشت: سه طرح آبرسانی برای پایتخت در دست اقدام داریم که تا پایان سال 90 انتقال آب از سد ماملو انجام می شود.

وی افزود: هم اکنون مسیر لوله گذاری انتقال آب از این سد به طول 78 کیلومتر به مراحل پایانی رسیده است که ساخت دو تصفیه خانه آن در حال طراحی و ساخت قرار دارد.

تمدن در مورد انتقال آب از سد طالقان (کرج) به تهران گفت: تونلی به طول 30 کیلومتر برای انتقال آب از سد کرج به تهران در حال حفاری است که 11 کیلومتر آن حفاری شده است.

تقویت و توسعه فرهنگی هنری پایتخت محور دور سوم سفر استانی رئیس جمهور

استاندار تهران مهمترین محور برنامه های دور سوم سفر استانی رئیس جمهور به استان تهران را برنامه های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، تقویت و توسعه مراکز علمی، دانشگاهی، ngo ها، مساجد، بسیج، هنر، کتابخانه ها، سینماها و مراکز فرهنگی و ورزشی از مهمترین برنامه های دور سوم سفر استانی رئیس جمهور به استان تهران با اعتبار بیش از یک هزار میلیارد تومان است.

برگزاری جشن اشتغال و مسکن در استان تهران

تمدن در ادامه این نشست از برگزاری دو جشن بزرگ اشتغال و مسکن در استان تهران خبر داد و افزود: جشن تحویل 14 هزار مسکن مهر به متقاضیان تهرانی در مهرماه سال جاری و اشتغال تعداد زیادی از بیکاران پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

از ادامه بررسی پرونده کوی دانشگاه بی اطلاعم

استاندار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه چرا رسیدگی به این پرونده هنوز به سر انجام نرسیده است اظهار داشت: آن قسمت که مربوط به شورای تامین و استانداری بوده انجام شده است ولی از ادامه بررسی پرونده در وزارت اطلاعات و قوه قضائیه خبر ندارم.