به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر در سخنان اخیر خود از روسیه به عنوان یک رقیب قوی در راه میزبانی رقابت های جام جهانی 2018 خبر داده است.

سپ بلاتر در گفتگو با سایت "اینساید ورلد فوتبال" اظهار داشت: برگزاری رقابت های جام جهانی در انگلستان ساده ترین کار ممکن است. این کشور ورزشگاه دارد، تماشاگر دارد و از زیرساخت های خوبی برخوردار است . اما امکانات و توانایی روسیه را هم نمی توان نادیده گرفت. آنها بیشتر از یک کشور هستند. روسیه مانند یک قاره بزرگ و پرقدرت است.

آندره آرشاوین، مهاجم روس آرسنال، هم کشورش را واجد توانایی میزبانی رقابت های جام جهانی می داند.

وی گفت: روسیه از میزبانی جام جهانی بهره بیشتری نسبت به انگلستان می برد. انگلیسی ها همان طور که در گذشته هم ثابت کرده اند همه چیز دارند و حتی از همین فردا می توانند میزبان مسابقات باشند اما در مجموع برای دنیا هم بهتر است که روسیه میزبان جام جهانی باشد. این میزبانی ، ما را مجبور می کند که زیرساخت های خود را تقویت کنیم. مردم ما عاشق فوتبال هستند و میزبانی جام جهانی بزرگ ترین اتفاق برای آنها خواهد بود.