برگزاری همایش فلسفه نقطه عطفی برای فلسفه ماست

امیرحسین خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و این‎که چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان دارد گفت: اولاً مهمانهایی که حضور پیدا می‎کنند یا کسانی که ارایه مقاله می‏کنند می‏توانند از دانش عقلی موجود و میراث عقلی موجود که ما داریم احتمالاً استفاده بکنند و آنها را روزآمد و سازگار با آن چیزی که در فلسفه جدید شاهدش هستیم بکنند. احتمالاً مهمترین تأثیری که ما می‏توانیم بگذاریم این است که این منابع عقلی را معرفی بکنیم و بطور روزآمد و قابل فهم آنها را ارایه بدهیم.

این محقق و پژوهشگر درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و این‎که این موضوع تا چه اندازه می‏تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم اظهارداشت:در فلسفه جدید گسست و شکافی بین نظر و عمل پیدا شده که بررسی این موضوع با توجه به دیدگاههای جدید می‏تواند این گسست را تا حدی ازبین ببرد. در واقع تبیین نظری را به عمل خیلی نزدیکتر بکند. در واقع ارایه تبیین‏های نظری برای عمل انسان خودش می‎تواند با توجه به گستره عام عمل انسانی که هم گستره زمانی و هم گستره مکانی زیادی را شامل می‌شود کمک می‎کند به این‏که ما تبیین‏های نظری و فلسفی را به صورت عامتر و کاربردی‏تر تصور بکنیم.

خداپرست درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‏پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: این اتفاق خیلی مهمی در زمینه فلسفه است که در کشورمان رخ می‏دهد و در واقع نقطه عطفی می‎تواند باشد که ما از آنجا شروع کنیم که هم دیدگاههای فلسفه ایرانی را عرضه بکنیم و هم بتوانیم از منابع فلسفه غربی و شرقی بیشتر استفاده بکنیم.