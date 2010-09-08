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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

همایش روز جهانی فلسفه -42/

برگزاری همایش فلسفه نقطه عطفی برای فلسفه ماست

برگزاری همایش فلسفه نقطه عطفی برای فلسفه ماست

یک محقق حوزه فلسفه درباره همایش جهانی فلسفه معتقد است برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران نقطه عطفی برای فلسفه ماست و ما باید از این رخداد کمال استفاده را ببریم.

امیرحسین خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و این‎که چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان دارد گفت: اولاً مهمانهایی که حضور پیدا می‎کنند یا کسانی که ارایه مقاله می‏کنند می‏توانند از دانش عقلی موجود و میراث عقلی موجود که ما داریم احتمالاً استفاده بکنند و آنها را روزآمد و سازگار با آن چیزی که در فلسفه جدید شاهدش هستیم بکنند. احتمالاً مهمترین تأثیری که ما می‏توانیم بگذاریم این است که این منابع عقلی را معرفی بکنیم و بطور روزآمد و قابل فهم آنها را ارایه بدهیم.

این محقق و پژوهشگر درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و این‎که این موضوع تا چه اندازه می‏تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم اظهارداشت:در فلسفه جدید گسست و شکافی بین نظر و عمل پیدا شده که بررسی این موضوع با توجه به دیدگاههای جدید می‏تواند این گسست را تا حدی ازبین ببرد. در واقع تبیین نظری را به عمل خیلی نزدیکتر بکند. در واقع ارایه تبیین‏های نظری برای عمل انسان خودش می‎تواند با توجه به گستره عام عمل انسانی که هم گستره زمانی و هم گستره مکانی زیادی را شامل می‌شود کمک می‎کند به این‏که ما تبیین‏های نظری و فلسفی را به صورت عامتر و کاربردی‏تر تصور بکنیم.

خداپرست درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‏پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: این اتفاق خیلی مهمی در زمینه فلسفه است که در کشورمان رخ می‏دهد و در واقع نقطه عطفی می‎تواند باشد که ما از آنجا شروع کنیم که هم دیدگاههای فلسفه ایرانی را عرضه بکنیم و هم بتوانیم از منابع فلسفه غربی و شرقی بیشتر استفاده بکنیم.

کد مطلب 1139479

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