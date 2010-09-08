برگزاری همایش فلسفه نقطه عطفی برای فلسفه ماست

امیرحسین خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و اینکه چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان دارد گفت: اولاً مهمانهایی که حضور پیدا میکنند یا کسانی که ارایه مقاله میکنند میتوانند از دانش عقلی موجود و میراث عقلی موجود که ما داریم احتمالاً استفاده بکنند و آنها را روزآمد و سازگار با آن چیزی که در فلسفه جدید شاهدش هستیم بکنند. احتمالاً مهمترین تأثیری که ما میتوانیم بگذاریم این است که این منابع عقلی را معرفی بکنیم و بطور روزآمد و قابل فهم آنها را ارایه بدهیم.
این محقق و پژوهشگر درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تا چه اندازه میتواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم اظهارداشت:در فلسفه جدید گسست و شکافی بین نظر و عمل پیدا شده که بررسی این موضوع با توجه به دیدگاههای جدید میتواند این گسست را تا حدی ازبین ببرد. در واقع تبیین نظری را به عمل خیلی نزدیکتر بکند. در واقع ارایه تبیینهای نظری برای عمل انسان خودش میتواند با توجه به گستره عام عمل انسانی که هم گستره زمانی و هم گستره مکانی زیادی را شامل میشود کمک میکند به اینکه ما تبیینهای نظری و فلسفی را به صورت عامتر و کاربردیتر تصور بکنیم.
خداپرست درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: این اتفاق خیلی مهمی در زمینه فلسفه است که در کشورمان رخ میدهد و در واقع نقطه عطفی میتواند باشد که ما از آنجا شروع کنیم که هم دیدگاههای فلسفه ایرانی را عرضه بکنیم و هم بتوانیم از منابع فلسفه غربی و شرقی بیشتر استفاده بکنیم.
نظر شما