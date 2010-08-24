شناگران معلول ایران با کسب 8 مدال به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، شناگران جوان معلول ایران در مجموع با 2 مدال طلا، 5 نقره و یک برنز پرونده حضور در رقابت های شنای جهانی 2010 آیواس را بستند.

در روز پایانی این رقابت ها، عرفان اسماعیلی در 200 متر مختلط پروانه، رده سنی زیر 14 سال با ثبت زمان 3 دقیقه و 32 ثانیه و 94 صدم ثانیه پس از شناگری از کشور میزبان در جایگاه دوم قرار گرفت و مقام سوم را نیز ورزشکار دیگری از چک کسب کرد.

همچنین در رده زیر 18 سال 100 متر پروانه رضا آذرشب پس از نماینده لهستان با یک دقیقه و 10 ثانیه و 60 صدم ثانیه مدال نقره را از آن خود کرد و ورزشکاری دیگر از لهستان را پشت سر گذاشت.

در 100 متر آزاد زیر 18 سال نیز شاهین ایزدیار با یک دقیقه و 2 ثانیه و 79 صدم ثانیه آخرین مدال نقره ایران در این مسابقات را بر گردن آویخت و شناگران برزیلی و لهستانی به ترتیب صاحب مدال های طلا و برنز شدند.

شاهین ایزدیار، شناگر جوان زیر 18 سال کشورمان در 50 متر آزاد نیز پس از حریفانی از برزیل و لهستان، با ثبت زمان 28 ثانیه و 42 صدم ثانیه، موفق به کسب نشان برنز شد. همچنین در 100 متر آزاد زیر 14 سال و 50 متر پروانه زیر 18 سال، اسماعیلی و مجتبی تروال عنوان چهارم را از آن خود کردند. تیم کشورمان در بخش تیمی آزاد و مختلط به مقام چهارمی دست یافت.

تیم کشورمان روز نخست ان رقابت ها توسط سجاد یوسف زاده در رده سنی زیر 23 سال در ماده 50 متر کرال پشت رده سنی زیر 23 سال با ثبت زمان 1:3:37 دقیقه مدال طلا کسب کرد.

در 100 متر قورباغه زیر 14 سال محمدرضا نکویی با زمان 1:52:00 دقیقه مدال طلا گرفت و عرفان اسماعیلی ، دیگر شناگر ایرانی، با ثبت زمان 1:52:95 دقیقه به مدال نقره رسید.

در ماده 100 متر قورباغه زیر 18 سال هم شاهین ایزدیار از ایران با زمان 1:20:84 دقیقه پس از شناگری از لهستان به مدال نقره رسید. در این ماده شناگری از برزیل سوم شد.

رقابتهای شنای جهانی 2010 آیواز از 31 مرداد تا اول شهریور و با حضور 24 کشور در شهر اولوموس جمهوری چک برگزار شد.