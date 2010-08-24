کنسرت "ویولت" برگزار می شود

مسعود یکتا خواننده ارکستر موسیقی "ویولت" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت: مجموع قطعات این کنسرت بر پایه اشعار مولانا و سهراب سپهری تنظیم و آهنگسازی شده است و قرار است قطعات "هیچستان"،"منظومه برف" و" گوش کن" در قالب "جزوالس" براشعار سپهری را در بخش نخست این کنسرت اجرا کنیم.

وی در پایان افزود: بخش دوم این کنسرت به اجرای قطعات" من غلام قمرم" و"اینجا کسی است پنهان" بر اشعار مولانا اختصاص دارد و پایان بخش نخستین کنسرت رسمی"ویولت" اجرای قطعه "ای ایران" است.