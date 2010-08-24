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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

کنسرت "ویولت" برگزار می شود

کنسرت "ویولت" برگزار می شود

ارکستر"ویولت" به رهبری فرزاد نوشاد و آواز مسعود یکتا ساعت 21 روزهای 18 ،19 و 20 شهریورماه در تالار وحدت اجرا می شود.

مسعود یکتا خواننده ارکستر موسیقی "ویولت" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت: مجموع قطعات این کنسرت بر پایه اشعار مولانا و سهراب سپهری تنظیم و آهنگسازی شده است و قرار است قطعات "هیچستان"،"منظومه برف" و" گوش کن" در قالب "جزوالس" براشعار سپهری را در بخش نخست این کنسرت اجرا کنیم.

وی در پایان افزود: بخش دوم این کنسرت به اجرای قطعات" من غلام قمرم" و"اینجا کسی است پنهان" بر اشعار مولانا اختصاص دارد و پایان بخش نخستین کنسرت رسمی"ویولت" اجرای قطعه "ای ایران" است.  

کد مطلب 1139495

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