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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

در نخستین روز هفته دولت؛

916 طرح عمرانی در استان تهران افتتاح می شود

916 طرح عمرانی در استان تهران افتتاح می شود

916 طرح عمرانی در نخستین روز از هفته دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان تهران افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  در آئینی که ساعت 18 امروز سه شنبه به صورت نمادین و در اسلام شهر برگزار می شود به طور همزمان معاون اول رئیس جمهور تمامی این طرح ها را افتتاح می کند.

بنا بر همین گزارش 916 طرح عمرانی افتتاحی در نخستین روز هفته دولت متعلق به تمامی شهرستان های  استان تهران است و به همین دلیل در این مراسم مسئولینی از تمامی شهرستان های استان تهران حضور خواهند یافت.

مرتضی تمدن استاندار تهران هزینه صرف شده برای به نتیجه رساندن این تعداد طرح عمرانی را در استان تهران بالغ بر 1600میلیارد تومان عنوان کرده است .

بر اساس سنت جمهوری اسلامی ایران در مراسم هفته دولت که از روز اول  شهریور ماه آغاز شده و تا روز 8 شهریور ماه ادامه خواهد یافت ، تعدادی از طرح های عمرانی در کشور افتتاح و یا کلنگ زنی می شوند.

کد مطلب 1139496

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