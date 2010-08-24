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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

حسنی به مهر خبر داد:

محدودیت پذیرش‌ در رشته‌های علوم ‌انسانی دانشگاههای بزرگ کشور

محدودیت پذیرش‌ در رشته‌های علوم ‌انسانی دانشگاههای بزرگ کشور

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از محدودیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته های علوم انسانی توسط دانشگاههای مادر و افزایش پذیرش در تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: این محدودیت برای رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی کمتر است.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دانشگاههایی که در ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در آنها محدود می شود گفت: بر اساس سیاستهای جدید وزرات علوم، ظرفیت پذیرش لیسانس در برخی رشته ها در دانشگاههای مادر محدود شده است و به جای آن توسعه آموزش عالی به سمت تحصیلات تکمیلی در اولویت قرار دارد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: این محدودیت بیشتر در رشته های علوم انسانی اعمال شده و در علوم پایه و فنی و مهندسی محدودیت کمتری در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره پذیرش دانشجوی دکتری گفت: سیاست این است که ظرفیت پذیرش دکتری و ارشد به این سمت برود که به تعداد دو دانشجوی کارشناسی ارشد یک دانشجوی دکتری داشته باشیم.

کد مطلب 1139498

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