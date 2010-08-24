دو بانوی فوتبالیست ایلامی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون تربیت بدنی استان ایلام صبح سه شنبه در محل این اداره در اظهار داشت: فاطمه حسینی نژاد و زهرا جعفری دو فوتبالیست جوان و مستعد استان جهت شرکت در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال جمهوری اسلامی ایران که تا پنجم شهریور ماه سال جاری در محل کمپ تیمهای ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران تشکیل می شود، دعوت شدند .

کریمی اظهار داشت: علاوه بر این، از سوی امور ورزش بانوان فدراسیون فوتبال کشور خانم معصومه باوندپور فوتبالیست خوب استان به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان کشور که در تهران تشکیل می شود، دعوت شده است.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.