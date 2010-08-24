سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در حکم انتصاب دکتر اعرابی اظهار امیدواری کرد که با تعامل سازنده و صمیمانه با مسئولین استان در جهت رشد شاخصهای منطقه و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش تلاش شود.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد و در این مراسم از خدمات دکتر محمد شریعتی سرپرست قبلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تقدیر و دکتر محسن اعرابی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه معرفی شد.

دکتر محسن اعرابی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود متخصص پزشکی هسته ای است و پیش از این مسئولیت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را بر عهده داشت.

دکتر محمد شریعتی متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.