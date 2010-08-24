احزاب کرد آمادگی خود را برای مذاکره با پ.ک.ک و آنکارا اعلام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "حزب جامعه دموکرات" اعلام کرد که تلاش های خود را برای مذاکره با پ.ک.ک و دولت ترکیه به منظور اعتماد سازی و استفاده از آن برای برقراری صلح در این کشور آغاز می کند.

این حزب همچنین اعلام کرده که علاوه بر دولت ترکیه و پ.ک.ک، با هر جریانی که بتواند به تحقق صلح در این کشور کمک کند مذاکره می کند.

حزب جامعه دموکراتیک این سخنان را در بیانیه ای که عصر روز گذشته در دیاربکر و در پایان نشست این حزب با گروه های کرد برگزار شد اعلام کرد.

در این بیانیه همچنین از دولت ترکیه خواسته شده تا به اقدامات سیاسی و نظامی خود علیه پ.ک.ک پایان دهد تا از این طریق گامی مثبت برای رسیدن به صلح در ترکیه برداشته شود.

دیروز دوشنبه روزنامه حریت از تصمیم پ.ک.ک برای تبدیل آتش بس موقت با ارتش ترکیه به آتش بس دائم و همچنین تصمیم احزاب و فعالان کرد از جمله جامعه دموکراتیک برای برگزاری نشستی در شهر دیاربکر برای بررسی راه های ممکن برای پایان دادن به جنگ میان ارتش ترکیه با پ.ک.ک خبر داده بود.