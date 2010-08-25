توفیقات دولت دهم از دولت نهم بسیار چشمگیرتر است

محمد کاظم انبارلویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای دولت دهم اظهار داشت: یکی از کارهای خوب دولت دهم تثبیت اقتدار ملی ایرانیان در برابر هجوم ابرقدرتها برای محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای بود.

وی اضافه کرد: به عبارتی دیگر ما میوه و ثمره مقاومت دولت در برابر فشارهای گروه هایی تحت عنوان گروه 1+5 یا گروه وین و یا شورای امنیت سازمان ملل را در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر برداشت کردیم.

سردبیر روزنامه رسالت دومین دستاورد دولت را در کاهش فاصله بین مردم ودولتمردان به شمار آورد و در بیان علت آن نیز گفت: موید این مطلب انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و برخورد چهره به چهره و صمیمی وی با اقشار مختلف مردم است.

وی افزود: با وجود اینکه پروژه های دولت در استانهای کشور بطور 100% به سرانجام نرسیده اما نباید فراموش کرد که مردم تا نتایج این سفرهای استانی را نمی دیدند در دور دهم ریاست جمهوری به احمدی نژاد رای نمی دادند.

انبارلویی نقطه قوت دیگر دولت دهم را تاکید این دولت بر حفظ ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست وافزود: توفیقات دولت دهم برغم همه انتقاداتی که در حوزه های گوناگون به آن وارد است نسبت به دولت نهم بسیار چشمگیرتر بوده است.

وی اضافه کرد: البته ممکن است آمارهای موجود در گزارشهای رسمی از عملکرد دولت دهم چیز دیگری را بگوید .

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی در پایان تاکید کرد : اما با وجود این آمارها من معتقدم که حاصل جمع جبری داوری مردم نسبت به عملکرد دولت دهم مثبت است.