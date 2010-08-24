برای وحدت دولت و مجلس قانون را زیر پا نگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی در جلسه علنی روز سه شنبه درمخالفت با طرح دوفوریتی کاهش ساعت کار ادارات در ماه رمضان گفت: این طرح که به قصد آسایش مردم در ماه مبارک رمضان ارائه شده، طرح دوفوریتش در این زمان خیلی بد است هر چند که محتوای آن نیز ایراد دارد که با این طرح قابل رفع شدن نیست.

نماینده تهران با اشاره به سخنان طراحان این طرح گفته بودند برای تعامل بیشتر با دولت این طرح ارائه شده است، تصریح کرد: الان 3 سال است که دولت به شکل غیرقانونی، ساعات کار را کم می کند و رئیس مجلس آئین نامه اش را غیرقانونی اعلام می کند.



وی با بیان اینکه دولت براساس اصل 138 قانون اساسی ملزم به اصلاح قانون است که اصلاح نمی کند.



توکلی افزود: اگر معنای وحدت این است که ما وظایف قانونی خود را زیر پا بگذاریم تا دولت راضی بشود این بدترین نوع تفسیر از توصیه رهبری انقلاب به وحدت است.



وی تصریح کرد: ما همه باید به قانون برگردیم تا راه وحدت تسهیل بشود.



توکلی افزود: در این شرایط شما دارید به دولتی که سه سال متوالی به صورت کاملاً غیرقانونی نقض اصل 138 کرده جواب می دهید که این کار شما خوب بوده که انجام داده اید ما مجبور شدیم تسلیم کار شما شویم.



نماینده تهران تصریح کرد: حتی اگر محتوای نیت طراحان این طرح درست باشد که در اسلام توصیه شده باشد که کارفرمایان به کارگران سهل گیری کنند؛ الان وقت بدی است و به ضرر حیثیت قوه مقننه است و باعث می شود که تصور بشود ما برای وحدت در قدم های بعدی هم باید از وظایف قانونی خود عقب نشینی بکنیم.



توکلی با اشاره به توصیه هایی که برای سهل گیری به کارگران شده است، خاطرنشان کرد: اگر ما در رسیدگی به فساد بیشتر کار کنیم دل پیامبر را شاد می کنیم یا اینکه کاری کنیم مردم بیشتر استراحت کنند.



وی ارائه طرح کاهش ساعت کار را از نظر اقتصادی هم بد دانست و اظهار کرد: سال های پیش در فرانسه با وجود اینکه از گرما 15 هزار نفر فوت کردند، دولت این کشور با نظرسنجی های اقتصادی که انجام داد حاضر نشد ادارات این کشور را به دلیل ضرر اقتصادی تعطیل کند.



توکلی همچنین با تبعیض آمیز خواندن این طرح گفت: شما برای کارمندان دولت این تصمیم را می گیرید پس کارگران چه کار کنند.



وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که شرایط کاری کارگران سخت تر است یا کارمندان دولت؟



توکلی با اعلام اینکه این موارد در طرح ارائه شده برای کاهش ساعت کار ادارات ملاحظه نشده است خواستار این شد که نمایندگان به دوفوریت این طرح رای ندهند.



نماینده تهران در پایان سخنانش با درست ندانستن تصویب این طرح دوفوریتی گفت: تصویب این طرح به ضرر حاکمیت قانون تمام خواهد شد.



نمایندگان با دوفوریت این طرح موافقت نکردند ، اما به یک فوریت آن رای مثبت دادند.