همایش فلسفه باید ظرفیت فلسفه ایرانی را به جهانیان اعلام کند

دکتر حسین غفاری در گفتگو باخبرنگارمهر درمورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و اینکه چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان دارد گفت: البته من تصحیح میکنم بجای فلسفه ایرانی باید گفت فلسفه اسلامی منتها فلسفه اسلامی خاستگاه عمدهاش ایران است و پدیدآورندگان آن بیشتر ایرانی و شیعی هستند. بنابراین دست پر و قویامان در تعامل فرهنگیامان فلسفه است. یعنی شاید هیچ یک از شاخصههای فرهنگیامان به اندازه فلسفه از قوت و غنای بالایی برخوردارنیست. بنابراین برگزاری این همایش در سطح جهانی سبب میشود که ما بتوانیم پتانسیل و ظرفیت بالای فلسفی خودمان را به جهانیان اعلام بکنیم و آنها متوجه بشوند که فلسفه هنوز در ایران زنده است و این گفته که فلسفه اسلامی تا ابنسینا بیشتر پیش نرفته و با ابن رشد پایان یافته یک پندار باطل است.
این استاد فلسفه دانشگاه تهران درباره موضوع این همایش که نسب میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه در عام کردن فلسفه میتواند مؤثر باشد هم گفت: البته در یک جلسه مقدماتی که در این زمینه بود بنده عرض کردم که ما موضوعات شاید تخصصیتری را میتوانستیم درنظر بگیریم که درآن موضوعها فلسفه اسلامی نقش قویتری دارد مثل موضوعاتی در زمینه مابعدالطبیعه، معرفتشناسی و اصول. ولی موضوع عمل و نظر خاصیتش این است که فلسفه را به جنبه انضمامیاش نزدیکتر میکند.
این محقق و پژوهشگر درادامه تصریح کرد: این موضوع ما را از آن فضای صرف مباحث انتزاعی به سمت مسائل عینیتر و بیشتر درگیر با مسائل انسانی و اخلاقی و اجتماعی سوق میدهد. از این نظر این موضوع دارای اهمیت خاص و ویژهای است چرا که دامنهاش خیلی وسیع است. چون از اخلاق گرفته تا مباحث فلسفههای اجتماعی و سیاسی تا زمینههای مربوط به اوضاع کنونی جهان از جمله محیط زیست و همه چیزهائیکه به یک نحوی در زندگی عملی بشر میتوانند نقش داشته باشند تحت پوشش قرار میدهد. البته ما زیاد تجربه چنین کاری را نداریم و غربیها در فلسفههای عملی و انضمامی از ما تجربه بیشتری دارند و این فرصت خوبی است که ما هم در این زمینه تجربه خودمان را گسترش بدهیم.
غفاری درباره نقش این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: این بستگی دارد به برنامهریزیهای خیلی دقیق از پیش تعیین شده که من نمیدانم واقعاً کمیتههای مربوط به این همایش تاچه حد توانستهاند در این زمینه کار بکنند. اگر انسان بخواهد به یک نتایج دلخواه برسد باید از سالها قبل مسئولین امر یعنی کسانی که دغدغههای فلسفی و فرهنگی و گسترش و توسعه عمق فرهنگ فلسفه را در کشور دارند یک برنامهریزی خیلی دقیق میکردند ببینند که چه نقاطی را میتوانند به عنوان نقاط تماس معرفی بکنند و چه مزایایی از این تماسها بدست میآید.
این نویسنده و مترجم خاطرنشان کرد: باید از قبل تهیه میشد تاچنین فرصت مناسبی که پس از سالیانی نصیب یک کشور میشود بتوان از آن بهرهبرداری لازم را کرد و دغدغه بهرهبرداری آینده را هم داشته باشیم که بعدها پس از برگزاری این همایش سالها میتوانیم از فضای فرهنگی که ایجاد شده استفاده بکنیم. چه از لحاظ انتشار این آثاربه عنوان یک سند قوت و موقعیت فلسفی ایران و چه نوع تعاملاتی که در اثر این کنفرانس در ایران صورت میگیرد بتوانیم استفاده بکنیم.
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