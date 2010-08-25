همایش فلسفه باید ظرفیت فلسفه ایرانی را به جهانیان اعلام کند

دکتر حسین غفاری در گفتگو باخبرنگارمهر درمورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و این‎که چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان دارد گفت: البته من تصحیح می‎کنم بجای فلسفه ایرانی باید گفت فلسفه اسلامی منتها فلسفه اسلامی خاستگاه عمده‏اش ایران است و پدیدآورندگان آن بیشتر ایرانی و شیعی هستند. بنابراین دست پر و قوی‏امان در تعامل فرهنگی‏امان فلسفه است. یعنی شاید هیچ یک از شاخصه‏های فرهنگی‏امان به اندازه فلسفه از قوت و غنای بالایی برخوردارنیست. بنابراین برگزاری این همایش در سطح جهانی سبب می‏شود که ما بتوانیم پتانسیل و ظرفیت بالای فلسفی خودمان را به جهانیان اعلام بکنیم و آنها متوجه بشوند که فلسفه هنوز در ایران زنده است و این گفته که فلسفه اسلامی تا ابن‌سینا بیشتر پیش نرفته و با ابن رشد پایان یافته یک پندار باطل است.

این استاد فلسفه دانشگاه تهران درباره موضوع این همایش که نسب میان نظر و عمل است و این‎که این موضوع تاچه اندازه در عام کردن فلسفه می‏تواند مؤثر باشد هم گفت: البته در یک جلسه مقدماتی که در این زمینه بود بنده عرض کردم که ما موضوعات شاید تخصصی‎تری را می‎توانستیم درنظر بگیریم که درآن موضوعها فلسفه اسلامی نقش قوی‏تری دارد مثل موضوعاتی در زمینه مابعدالطبیعه، معرفت‌شناسی و اصول. ولی موضوع عمل و نظر خاصیتش این است که فلسفه را به جنبه انضمامی‎اش نزدیکتر می‎کند.

این محقق و پژوهشگر درادامه تصریح کرد: این موضوع ما را از آن فضای صرف مباحث انتزاعی به سمت مسائل عینی‏تر و بیشتر درگیر با مسائل انسانی و اخلاقی و اجتماعی سوق می‎دهد. از این نظر این موضوع دارای اهمیت خاص و ویژه‎ای است چرا که دامنه‏‏اش خیلی وسیع است. چون از اخلاق گرفته تا مباحث فلسفه‏های اجتماعی و سیاسی تا زمینه‏های مربوط به اوضاع کنونی جهان از جمله محیط زیست و همه چیزهائی‌که به یک نحوی در زندگی عملی بشر می‎توانند نقش داشته باشند تحت پوشش قرار می‏دهد. البته ما زیاد تجربه چنین کاری را نداریم و غربی‌ها در فلسفه‏های عملی و انضمامی از ما تجربه بیشتری دارند و این فرصت خوبی است که ما هم در این زمینه تجربه خودمان را گسترش بدهیم.

غفاری درباره نقش این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه‏پژوهان ایرانی با فلسفه‏پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: این بستگی دارد به برنامه‌ریزی‌های خیلی دقیق از پیش تعیین شده که من نمی‎دانم واقعاً کمیته‏های مربوط به این همایش تاچه حد توانسته‏اند در این زمینه کار بکنند. اگر انسان بخواهد به یک نتایج دلخواه برسد باید از سالها قبل مسئولین امر یعنی کسانی که دغدغه‏های فلسفی و فرهنگی و گسترش و توسعه عمق فرهنگ فلسفه را در کشور دارند یک برنامه‏ریزی خیلی دقیق می‎کردند ببینند که چه نقاطی را می‎توانند به عنوان نقاط تماس معرفی بکنند و چه مزایایی از این تماسها بدست می‏آید.

این نویسنده و مترجم خاطرنشان کرد: باید از قبل تهیه می‏شد تاچنین فرصت مناسبی که پس از سالیانی نصیب یک کشور می‏شود بتوان از آن بهره‏برداری لازم را کرد و دغدغه بهره‎برداری آینده را هم داشته باشیم که بعدها پس از برگزاری این همایش سالها می‏توانیم از فضای فرهنگی که ایجاد شده استفاده بکنیم. چه از لحاظ انتشار این آثاربه عنوان یک سند قوت و موقعیت فلسفی ایران و چه نوع تعاملاتی که در اثر این کنفرانس در ایران صورت می‏گیرد بتوانیم استفاده بکنیم.