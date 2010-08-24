سه تقاطع غیرهمسطح در همدان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان سید حسن موسوی پیش از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل تقاطعهای چهارراه پژوهش، چهارراه بابک و رسالت است.

موسوی با بیان اینکه با توجه به اعتبارات ویژه‌ای که دولت برای تکمیل تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان اختصاص داده است تمامی رمپ و لوب های این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید، افزود: پیش از این مقرر بود فاز اول پروژه پل فرهنگیان در هفته دولت به بهره ‌برداری برسد که به دلیل مشکلاتی این امر محقق نشد اما تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی به تشریح برنامه‌های هفته دولت در همدان پرداخت و خاطرنشان کرد: در این هفته 559 پروژه در بخش‌های عمرانی، کشاورزی، صنعتی و تولیدی با هزینه‌ای افزون بر 230 میلیارد و 500 میلیون تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار همدان اضافه کرد: علاوه بر این پروژه‌ها عملیات اجرایی 39 پروژه دیگر با اعتباری بالغ بر 530 میلیارد ریال در این هفته آغاز خواهد شد.

موسوی بیشترین تعداد پروژه‌ های قابل افتتاح را مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان همدان دانست و افزود: در هفته دولت این سازمان افتتاح 102 پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 440 میلیون تومان را خواهد داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بین دستگاه‌های اجرایی استان از لحاظ میزان اعتبار با 70 میلیارد و 900 میلیون تومان بیشترین سهم را دارد.

موسوی مهمترین پروژه در دست اجرای استان همدان را راه‌آهن تهران ـ سنندج دانست و افزود: در حال حاضر این پروژه 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمام قطعات آن در دست اجرا است.

موسوی اضافه کرد: امید است با پیگیری مسئولان استان پروژه راه‌آهن تهران ـ سنندج تا سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.