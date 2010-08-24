دستور رئیس جمهور برای انتقال آب خزر به سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی پیش از ظهر سه شنبه در آیین بزرگداشت و آغاز هفته دولت در سمنان گفت: رئیس جمهوری به وزیر نیرو برای انتقال آب به استان سمنان دستور مستقیم داده است و برای این انتقال مطالعات در این زمینه در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی و مطالعه دقیق از سال آینده اجرای این طرح آغاز می شود، گفت:طرح‌های سفر سوم هیئت دولت به استان سمنان آماده شده و در حال نهایی شدن است.

استاندار سمنان از افتتاح 405 پروژه در هفته دولت در استان سمنان خبر داد و گفت: این پروژه ها با دو هزار و 230 میلیارد ریال اجرا شده است.

به گفته وی، مردم اصلی ترین بهره برداران این طرح ها وپروژه ها هستند و ثمره اصلی این طرح ها به مردم خواهد رسید.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه 770 میلیارد ریال از اعتبارات طرح‌های هفته دولت از طریق تسهیلات بوده است، گفت: بقیه اعتبارات هزینه شده از طریق تملک دارایی تامین شده است.

رهی با بیان اینکه طرح های دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان با 90 درصد پیشرفت در حال اجرا است، گفت: در دور دوم سفر با توجه به اینکه استان سمنان در آخرین سفر قرار داشته است 40 درصد پیشرفت داریم که متعهد شده ایم تا پایان سال به 80 درصد پیشرفت اجرای مصوبات برسیم.

استاندار سمنان به خدمات دولت اشاره کرد و گفت: دولت دهم با اقتدار با وجود تمام فشار ها همچنان استوار و پایدار به فعالیتهای خود ادامه می دهد.

وی به ویژگی های دکتر محمود احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: مهمترین ویژگی رئیس جمهور ولایتمداری است و تمام متفکران غرب و شرق برای خنثی کردن تفکر و تلاش رئیس جمهور عزم خود را جزم کرده اند.