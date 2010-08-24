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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

"یک گفتگوی ساده" از شبکه زاگرس پخش می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: یک گفتگوی ساده عنوان برنامه گفتگو محور تلویزیونی به تهیه کنندگی مهرداد شریعت زاده و کارگردان تلویزیونی افشین گلشن پور است که هر هفته از شبکه زاگرس پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، یک گفتگوی ساده با موضوع آگاه سازی مخاطبان شبکه زاگرس از روند فعالیتهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه و پخش می شود.

این برنامه میزگردی است که تلاش می کند تا ضمن دعوت از مسئولان عالی رتبه کشوری و استانی و فعالان عرصه های گوناگون علمی و فرهنگی کشور با آنان در قالب یک نشست صمیمانه و دوستانه گفتگو کند.

در همین راستا و به مناسبت فرارسیدن هفته دولت،این برنامه تلویزیونی، با دعوت از سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه کوشید اقدامات انجام شده و در دست اجرای استان و مورد بحث قرار گیرد.

دیگر عوامل این برنامه عبارتند از صدابردار: فراد فرهادی. اجرا: زهرا عزیزی و ناصر گلی. تصویر برداران: مسعود پوردانا و رامین دانیالی.

کد مطلب 1139568

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