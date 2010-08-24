"یک گفتگوی ساده" از شبکه زاگرس پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، یک گفتگوی ساده با موضوع آگاه سازی مخاطبان شبکه زاگرس از روند فعالیتهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه و پخش می شود.

این برنامه میزگردی است که تلاش می کند تا ضمن دعوت از مسئولان عالی رتبه کشوری و استانی و فعالان عرصه های گوناگون علمی و فرهنگی کشور با آنان در قالب یک نشست صمیمانه و دوستانه گفتگو کند.

در همین راستا و به مناسبت فرارسیدن هفته دولت،این برنامه تلویزیونی، با دعوت از سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه کوشید اقدامات انجام شده و در دست اجرای استان و مورد بحث قرار گیرد.

دیگر عوامل این برنامه عبارتند از صدابردار: فراد فرهادی. اجرا: زهرا عزیزی و ناصر گلی. تصویر برداران: مسعود پوردانا و رامین دانیالی.