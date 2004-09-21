نظر كميسيون عمران درباره افزايش بليت هواپيما امروز اعلام مي شود

ولي آذروزش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، افزود: مسولان سازمان هواپيمايي و مديران شركت هاي هواپيمايي درجلسه امروز بعد از ظهر(سه شنبه) كميسيون عمران مجلس حضور خواهند يافت تا به سوالات نمايندگان مجلس درباره افزايش 5/33 درصدي بليت هواپيما و قيمت سوخت پاسخ دهند.

وي با اشاره به دومين جلسه كميسيون عمران با مسولان مربوطه در يك ماه گذشته اظهارداشت: در پايان جلسه امروز بعد از ظهر ، نظر اين كميسيون درباره افزايش 5/33 درصدي بليت هواپيما اعلام مي شود.

مخبركميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اين كه افزايش قيمت بليت هواپيما بايد متناسب با توان اقتصادي مسافران باشد، تصريح كرد : مجموعه فرايند قيمت گذاري در ارتباط با قيمت بليت هواپيما بستگي به ارايه خدمات مختلف دارد، اما هر نوع قيمت گذاري براي بليت هواپيما بستگي به رقابت پذيري در انتخاب نوع هواپيما و ايرلاين است.

وي اضافه كرد: نحوه افزايش قيمت بليت بايد در مقابل ارايه خدمات كمي و كيفي باشد و بدون ارايه خدمات كمي و كيفي امكان افزايش قيمت بليت بيهوده است.

به گفته آذروش، سرويس دهي مناسب و يكسري رقابت پذيري مناسب در ارتباط با مسئله خدمات فرودگاهي و هوايي براي مسافران ضروري است.



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